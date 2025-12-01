România, noua destinație preferată a starurilor lumii. A fost peste așteptări

În ultimii ani, România a devenit o destinație tot mai prezentă pe harta starurilor internaționale, care descoperă aici un amestec rar de peisaje spectaculoase, tradiții autentice și o ospitalitate care le amintește de locuri pe care lumea modernă pare să le fi uitat.

De la actori celebri, la muzicieni de top sau creatori de conținut cu milioane de urmăritori, mulți dintre ei pleacă din țară declarând că experiența a fost neașteptat de profundă și că își doresc să revină.

Unul dintre numele care au făcut valuri după vizita în România a fost actorul britanic Luke Evans, venit inițial pentru filmări. A fost surprins de cât de mult diferă imaginea României din presă de ceea ce descoperă călătorii, iar în postările sale online a descris țara ca fiind „un loc cu energie și calm în același timp”.

Prietenii apropiați au povestit că actorul a vorbit insistent despre Transilvania, munții impunători și mâncarea tradițională, spunând că își dorește să revină într-o vacanță fără program și fără camere de filmat.

Și cântăreața Dua Lipa s-a arătat impresionată după concertul susținut în București. Artista a povestit în culise că nu se aștepta la un public „atât de cald și implicat”, iar în mesajul de plecare postat pe Instagram a subliniat că energia de la Arena Națională a fost una dintre cele mai bune din turneul ei.

Membrii echipei sale au menționat ulterior că artista a întrebat mai multe detalii despre zone turistice, în special despre Delta Dunării, pe care ar vrea să o viziteze într-un cadru privat.

Nici zona vloggerilor și creatorilor de conținut nu a rămas indiferentă. Americanii specializați în turism autentic, precum cei din proiectul Yes Theory, au declarat că România este „subestimată absurd”, după ce au petrecut câteva zile în sate din Maramureș.

Fascinați de armonia dintre comunitate și natură, au afirmat în repetate rânduri că satul românesc păstrează ceva ce majoritatea țărilor occidentale au pierdut: sentimentul de apartenență. Membrii echipei au povestit că și-ar dori să se întoarcă pentru un documentar mai amplu despre tradițiile românești, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Un alt actor hollywoodian care a rămas legat de România este Nicolas Cage, care a filmat în mai multe rânduri aici și este de fiecare dată încântat să revină. Colegii săi au relatat că acesta vorbește cu apreciere despre profesionalismul echipelor de filmare românești și despre ritmul de lucru de la studiourile din București, considerate „o surpriză uriașă” de mulți producători americani.

Cage a fost fotografiat în restaurante locale și a mărturisit că apreciază preparatele tradiționale, fiind deosebit de impresionat de sarmale și papanași.

Și celebrul chef britanic Gordon Ramsay a avut o reacție neașteptată după ce a filmat câteva episoade în România pentru o serie documentară. Descris de echipă ca fiind greu de mulțumit, Ramsay a recunoscut că gastronomia românească este „mult mai complexă decât pare din exterior”.

Oamenii din producție au dezvăluit că bucătarul a insistat să revină pentru a explora gastronomia regională, în special zona Moldovei și a Ardealului, după ce a descoperit rețete și tehnici păstrate de generații.

Zona muzicală internațională are și ea simpatizanți ai României. DJ-ul olandez Armin van Buuren a spus în repetate rânduri că publicul român este printre preferatele sale, iar imaginile din concertele de la Cluj sau București au devenit virale tocmai datorită energiei de pe scenă.

Surse apropiate echipei sale au declarat că artistul obișnuiește să prelungească șederile în România atunci când programul îi permite, tocmai pentru a vizita locuri noi. A menționat în interviuri că ar dori să exploreze litoralul românesc în extrasezon și să viziteze castelul Corvinilor.

Pe lista iubitorilor de România se află și actori mai tineri, precum Jenna Ortega, starul serialului „Wednesday”, filmat în mare parte la Buftea și în locații reale din țară. Deși era pentru prima dată la noi, actrița a povestit că s-a simțit „surprinzător de confortabil”.

Mai mulți membri ai echipei au dezvăluit că Ortega a fost impresionată de arhitectura Bucureștiului și de atmosfera culturală, notând în jurnalul personal câteva locuri pe care vrea să le revadă în afara sezonului de filmări.

România a devenit tot mai atractivă și datorită naturii diverse, pe care vedetele o descoperă de regulă prin tururi private. Alpiniști sau pasionați de drumeții precum Bear Grylls au remarcat că Munții Carpați oferă trasee spectaculoase, neaglomerate, și o biodiversitate greu de întâlnit în alte părți ale Europei.

Ghizii montani cu experiență au spus că interesul străinilor celebri pentru România nu mai este deloc o raritate, mai ales în zonele sălbatice din Făgăraș, Bucegi sau Retezat.

În același timp, orașele românești încep să apară tot mai des în topurile internaționale ale destinațiilor „must see”, iar influențatorii de călătorie contribuie direct la această vizibilitate.