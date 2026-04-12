Un obicei străvechi de gonire a iernii, practicat de sloveni înainte de Paște

În Slovenia, tradiționalul festival Pust se desfășoară înaintea Paștelui, marcând sfârșitul sezonului rece. Localnicii se costumează și poartă măști înfricoșătoare pentru a alunga iarna și a sărbători venirea primăverii, potrivit reportajului realizat de BBC.

În fiecare primăvară, comunitățile slovene se reunesc pentru a celebra un festival cu rădăcini adânci în tradițiile lor străvechi. Evenimentul include parade spectaculoase în care participanții poartă costume elaborate, adesea înfricoșătoare, cu chipuri de monștri și spirite rele.

Prin dansuri, zgomote puternice și ritualuri simbolice, locuitorii cred că reușesc să îndepărteze frigul și întunericul iernii, pregătind terenul pentru fertilitate și prosperitate în noul sezon.

În vestul Sloveniei, la doar două ore de Ljubljana, râul Soča străbate peisaje de vis, înconjurând sate pitorești ascunse printre dealuri. Această zonă luxuriantă, unde Alpii Iulieni ating granița cu Italia, a fost dintotdeauna un teren propice pentru aventuri în aer liber, de la rafting pe ape repezi până la drumeții montane spectaculoase.

Aici se desfășoară festivalul Pust, o tradiție veche de secole care a trecut prin momente dificile, fiind amenințată atât de autoritățile bisericești care priveau cu reticență acest ritual, cât și de regimul socialist.

Festivalul impresionează prin costumele și măștile lucrate manual de localnici, iar unii participanți poartă centuri cu clopoței de vacă, care zăngăne în timp ce parcurg străzile. Scopul: să alunge ultimele urme ale iernii și să facă loc primăverii.

„Pust este unul dintre cele mai vechi ritualuri ale zonei. Originea sa se pierde mult înainte de apariția creștinismului”, explică etnograful sloven Janez Bogataj.

Renumitul festival din Slovenia atrage anual mii de turiști care sunt atrași de figurile demonice în blană de oaie care, prin clopote zgomotoase, alungă iarna și aduc noroc. Evenimentul este recunoscut de UNESCO ca patrimoniu național.

Protagonistele sunt creaturile mitice numite „kurenti”, a căror prezență domină întreaga sărbătoare, deși detaliile costumelor și obiceiurilor pot varia de la regiune la regiune.

Localnicii le împart în două categorii: „Cele Frumoase” și „Cele Urâte”. Fiecare grup, împreună cu personajele lor asociate, joacă roluri precise în ritualurile festivalului.

„Frumoasele” simbolizează bunăvoința și prosperitatea. Ele vizitează casele localnicilor, aducând cadouri și degustând băuturi preparate acasă. Gazdele primesc cu drag aceste vizite ca pe un semn de noroc pentru anul care urmează.

Pe de altă parte, „Urâtele” (diavoli sau femei care își cară soții în cărucioare) fac toate năzbâtiile, deoarece sarcina lor este să alunge iarna și, în cele din urmă, să-l „ucidă” pe Pust denumit „Bătrânul Iarnă”, întruchipat într-o păpușă de paie.

„Pustje”, cele mai emblematice apariții, poartă costume colorate făcute din fâșii de material și căști cu coarne, cu fețe demonice din lemn, iar brațele lor sunt mânjite cu funingine. Spectacolul se încheie dramatic: grupul se îndreaptă spre marginea orașului, unde dau foc lui Pust, marcând simbolic sfârșitul iernii și sosirea primăverii.