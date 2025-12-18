Cum a fugit Nadia din România. Povestea este demnă de filmele de acțiune

Nadia Comăneci a decis să fugă din România cu trei săptămâni înainte de izbucnirea Revoluției. Campioana a trecut granița pe jos, iar istoricul Stejărel Olaru sune că fuga ei a fost spectaculoasă.

Campioana la gimnastică nu a mai stat pe gânduri atunci când a venit vorba de a fugi din țară. ”Fuga Nadiei a fost spectaculoasă. Ea s-a petrecut pe jos, la granița cu Ungaria, împreună cu un grup, un ghid, o călăuză. Și în momentul în care au ajuns în Ungaria au fost prinși de vameșii unguri.

Aceștia au fost foarte surprinși de faptul că o aveau în față pe Nadia Comăneci, nu le venea să creadă. Securitatea a aflat la vreo 5 după amiază a doua zi. Ea a fugit noaptea, și securitatea a aflat atunci. 27-spre 28 noiembrie s-a întâmplat”, a explicat istoricul.

Culmea este că cei alături de care a fugit au dat-o de gol. ”Și pe 29 noiembrie a aflat și securitatea de la alți fugari care fuseseră prinși de vameșii unguri, dar trimiși înapoi pentru că nu toți scăpau când ajungeau în Ungaria. Unii erau întorși. Și care au spus în momentul în care au fost predați că au văzut-o pe Nadia.

Atunci s-a sunat alarma, a fost nebunie totală. Au fost tot felul de povești. Securistul de la Budapesta la ambasada României, era atât de îngrozit când s-a dat știrea la radio în Ungaria, încât în primele ore nu a avut curaj să trimit telegramă acasă. Era speriat. Evenimentul a fost tulburător pentru tot regimul”, a mai spus acesta.

Gimnasta nu a lăsat nimic la voia întâmplări. A studiat terenul și cum să fugă. ”A fost un plan bine gândit de Nadia. A făcut vizite mai multe în zona aceea de frontieră inventând diferite motive, petreceri, prieteni. Ea mereu și-a justificat prezența acolo ca să obișnuiască autoritățile.

Ultimul drum pe care l-a făcut a avut ca pretext o problemă medicală, și-a luat concediu medical, iar lumea a stat liniștită chiar dacă ea dispăruse, pentru că ei credeau că e bolnavă”, a încheiat el.