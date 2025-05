Nadia Comăneci, 63 de ani, arată impecabil. Imagini în costum de baie. Video

Nadia Comăneci, în vârstă de 63 de ani, a surprins cu apariția sa în costum de baie pe o plajă. Este una dintre cele mai renumite gimnaste la nivel mondial care a fost admirată și iubită pentru grația și măiestria sa. Și chiar dacă au trecut niște ani, marea noastră campionă arată superb.

În 1976, la doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut un scor perfect de 10.0 la Jocurile Olimpice. La aceleași Jocuri Olimpice de vară desfășurate la Montreal, a mai primit încă șase note de 10 pentru alte exerciții, reușind să câștige în total trei medalii de aur.

La Jocurile Olimpice de vară din 1980, organizate la Moscova, a adăugat alte două medalii de aur și a obținut încă două note de 10. De-a lungul carierei sale, Comăneci a câștigat nouă medalii olimpice și patru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică.

Numită „cea mai emblematică gimnastă a secolului XX” de publicația El País, Nadia Comăneci a fost recunoscută ca unul dintre sportivii remarcabili ai secolului XX de către Academia Laureus World Sports.

Nadia Comăneci a postat un videoclip pe x.com în care apare într-un costum de baie. La fel de încrezătoare ca în momentul în care a obținut primul 10 din istoria gimnasticii, românca s-a lăsat filmată în timp ce executa un exercițiu destul de dificil, demonstrând că vârsta nu a afectat mobilitatea sa.

Here we go... 43 years later..July 18 th 1976 Montreal ...First Perfect 10.....and my son photobomb handstand... pic.twitter.com/CjEercqHmR

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2019