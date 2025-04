Sport 2026, Anul Nadia Comăneci. Elisabeta Lipa a obținut susținerea CES







2026, Anul Nadia Comăneci. Elisabeta Lipa, Președintele Federației Române de Canotaj, a obținut susținerea Comisiei Economice și Sociale (CES) pentru proiectul: declararea anului 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”. Inițiativa trebuie aprobată de Senat și Camera Deputaților.

Federația Română de Canotaj a reamintit că în 2026 se vor împlini 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

„Elisabeta Lipa, Președintele Federației Române de Canotaj, a reușit să obțină susținerea Comisiei Economice și Sociale (CES) pentru un proiect de suflet: declararea anului 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”. Inițiativa a fost votată cu o largă majoritate și va merge mai departe spre aprobare în Senat și Camera Deputaților.

Motivația este una specială: în 2026 se vor împlini 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comaneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Prin acest demers, Elisabeta Lipă aduce un omagiu unei legende a sportului românesc și continuă să promoveze valorile care au pus România pe harta performanței internaționale.

Federația Română de Canotaj susține această inițiativă care onorează valorile sportului și adevăratele legende care au inspirat generații întregi!”, a anunțat Federația Română de Canotaj pe Facebook.

Primul 10 din istoria gimnasticii

Nadia a fost denumită Zeița de la Montreal după ce a reușit să obțină prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ea avea doar 14 ani pe atunci. Gimnasta a obținut la Jocurile Olimpice din 1976 trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz.

Nadia Comăneci nu se aștepta

„M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă! Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a mărturisit fosta gimnastă în urmă cu ceva vreme.

După sfârșitul Jocurilor Olimpice din 1980 de la Moscova, Nadia s-a retras din activitatea competițională. Între anii 1984 și 1989 a fost membră a Federației Române de Gimnastică unde a antrenat micii gimnaști.