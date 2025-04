EVZ Special Campania EVZ-Capital #provocareapresedintelui. Nadia Comăneci, mesaj pentru viitorul lider de la Cotroceni. Video







În contextul viitoarelor alegeri pentru președinție, publicațiile Evenimentul Zilei și Capital au lansat campania #provocareapresedintelui.

Campania #provocareapresedintelui își propune să deschidă un dialog real între candidații la Președinție și societatea românească, prin reprezentanții unor domenii cheie.

Întrebările pot fi adresate prin intermediul publicațiilor Evenimentul Zilei și Capital sau direct pe website-urile sau platformele de socializare ale companiilor sau personalităților, folosind hashtag-ul #provocareapresedintelui.

Cei care doresc să acceseze campania #provocareapresedintelui pentru a transmite o întrebare pentru candidații la președinție, pot intra în contact cu redacțiile celor două publicații prin intermediul adresei de email provocareapresedintelui@evzgroup.ro.

Demarând această campanie, cele două publicații își propun să lanseze o provocare și celor 11 candidați la funcția de Președinte al României, în dorința de a regăsi în discursurile acestora răspunsuri concrete la întrebări și probleme reale ale actorilor economici și societății românești.

Nadia Comăneci, întrebare pentru viitorul președinte al României

Nadia Comăneci a transmis următoarea întrebare candidaților la președinție. „Sunt Nadia Comăneci și doresc să mă alătur și eu campaniei „Provocarea Președintelui” cu următoarea întrebare deschisă, adresată candidaților la funcția de președinte al României. În cazul în care veți fi ales în funcția de președinte, vedeți o posibilă colaborare prin deschiderea unui dialog real, între dumneavoastră, instituția președintelui României și sportivii marcanți ai României, pentru a putea realiza împreună un proiect care să redefinească sportul românesc, atât cel de masă cât și cel de performanță?”

„Zeița de la Montreal” l-a citat pe fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela. Cunoscut pentru susținerea sportului în țara sa. „Știm cu toții că sportul este baza unei societăți sănătoase și un mijloc de mândrie și unire națională. Aici aș reaminti vorbele lui Nelson Mandela: „Sportul are puterea de a schimba lumea, are puterea de a inspira, are puterea de a uni oamenii într-un mod în care puține alte lucruri o fac. Succes, și am convingerea că vom face cea mai înțeleaptă și perfectă alegere.”

Nadia Comăneci a devenit o legendă a gimnasticii la vârsta de 14 ani, după evoluțiile de poveste la Jocurile Olimpice găzduite de Montreal - 1976. Acolo unde a reușit primul 10 din istoria acestui sport. Este cel mai cunoscut sportiv român la nivel planetar, alături de Ilie Năstase și de Gheorghe Hagi. Are în palmares, printre multe alte medalii, trei de aur la JO de la Montreal și două la JO de la Moscova - 1980.