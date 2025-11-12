Nadia Comăneci împlinește 64 de ani. România va celebra în 2026 50 de ani de la JO Montreal

Nadia Comăneci, legendara gimnastă română, cunoscută și sub porecla de „Zeița de la Montreal” după ce a uimit lumea cu primul 10 perfect din istoria olimpică, împlinește miercuri 64 de ani. Multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, românca din Onești rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din gimnastica mondială.

În 2026, România va sărbători „Anul Nadia Comăneci” printr-o gală dedicată gimnastei din Onești, programată pe 29 mai. Evenimentul va celebra împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, ediție care a consacrat-o pe Nadia Comăneci în istoria sportului pentru prima notă de 10 perfectă.

La Montreal, românca a obținut șapte note de 10, stabilind un nou record absolut de 20 de puncte la paralele inegale. Îm timpul Jocurilor Olimpice, Nadia a câștigat cinci medalii, trei de aur, una de argint cu echipa României și una de bronz la sol.

Nadia Comăneci s-a născut la 12 noiembrie 1961 la Onești, în județul Bacău. Sportiva a început gimnastica la cinci ani, fiind selecționată de antrenorul Marcel Duncan și legitimată la AS Flacăra Onești. Din 1971 a fost pregătită de Bela și Martha Karolyi, iar la vârsa de 11 ani a câștigat primul titlu de campioană națională absolută.

Primul succes internațional din cariera acesteia a venit în 1974, când a obținut locul I la individual la Cupa Prieteniei de la Gera. Performanțele sale au atins un nou succes, într-un moment istoric la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut șapte note de 10 și cinci medalii.

Din 1977, Nadia Comăneci s-a antrenat la București cu ajutorul antrenorilor Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu în perioada septembrie 1977 – august 1988 și antrenorii Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraş, aprilie 1980 – august 1981.

A cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru România la Campionatele Mondiale din 1978, după ce a continuat să adune medalii la competiții internaționale, inclusiv trei titluri consecutive la Campionatele Europene și cinci medalii de aur la Universiada din 1981.

Nadia Comăneci s-a retras din activitate în 1984, având în palmares 25 de medalii la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, dintre care 16 medalii de aur. În codul de punctaj al FIG, la paralele inegale sunt incluse două elemente care poartă numele gimnastei, „coborâre Comăneci” și „salt Comăneci”.

În 1989 Nadia a emigrat în SUA, apoi în Canada. S-a stabilit ulterior la Oklahoma și s-a căsătorit cu campionul olimpic Bart Conner, având un fiu, Dylan Paul. A fost aleasă președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și a primit distincții internaționale și naționale, inclusiv Ordinul Olimpic de argint și Ordinul național „Steaua României” în grad de comandor.