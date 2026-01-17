Exclusiv. Anul Nadia Comăneci și lecția viitorului. Cum vor sărbătorii românii 50 de ani de la primul 10 perfect

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, moment în care gimnasta română Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Sportiva a creat astfel o moștenire pentru România și a devenit un adevărat simbol.

Astfel, 2026 a fost numit „Anul Nadia Comăneci”, prilej cu care se va desfășura un program ce cuprinde mai multe evenimente dedicate nu doar unei mari campioane, ci și moștenirii și viitorului. Tot ceea ce se va întâmpla anul acesta va fi o inspirație pentru copii, pentru tinerii care își doresc să facă performanță și să realizeze că nimic nu este imposibil în sport.

Vineri, 16 ianuarie, la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), a avut loc o conferință de presă în care oficiali din domeniu au venit cu mai multe detalii despre ceea ce se pregătește pentru 2026, „Anul Nadia Comăneci”. Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că „Anul Nadia 2026 este un program aniversar în sportul românesc construit pe durata unui an întreg cu evenimente care vor fi sprijinite de Guvernul României, de Agenția Națională pentru Sport, de Federația Română de Gimnastică, în parteneriat cu orașul Onești”.

„Tot ceea ce va rămâne după Anul 2026, Anul Nadia, nu doar la nivel național, ci la nivel internațional, este legat de sport, este legat de primul zece perfect și de acea poartă pe care ea a deschis-o pentru toți sportivii, pentru a visa și pentru a atinge excelența prin sport”, a menționat Mihai Covaliu pentru Evenimentul Zilei.

Nadia Comăneci nu a putut participa la conferința de presă, însă a transmis un mesaj video către cei prezenți și către toți românii.

„50 de ani de la primul zece. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar sărbătoarea mea, ci a copiilor și a viitorului. Este o onoare pentru mine ca anul 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de ziua Culturii Naționale. Gimnastica și sportul reprezintă o parte esențială a culturii unui popor cu popor, la fel ca știința sau ca arta. Primul zece nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei școli, a unei echipe, a unor oameni care au crezut în mine, a unor antrenori dedicați, a unor colegi cu spirit de echipă și a unei țări care m-au format”, a specificat sportiva în mesajul său.

Thomas Moldovan, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a declarat în cadrul conferinței „s-au făcut demersuri foarte clare și foarte punctate pentru ca Nadia să devină, dincolo de simbolul României, pe care deja toată lumea îi cunoaște, să devină ambasador activ la nivel de Europa”.

„Dorim să facem cunoscută gimnastica încă o dată pe plan mondial”, a subliniat Thomas Moldovan.

Printre evenimentele anunțate de COSR se numără Gala concurs național de arte plastice „Jocuri Olimpice în imaginația copiilor” din 22 mai, Gala „Nadia Comăneci” din 29 mai sau celebrarea zilei de 18 iulie, ziua în care Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect.