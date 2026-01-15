Bilete pentru Jocurile Olimpice din 2028. Preț minim, de 28 de dolari, pentru a atrage publicul

Organizatorii Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Los Angeles 2028 au anunțat lansarea vânzării unui milion de bilete la prețul simbolic de 28 de dolari. Inițiativa, menită să facă evenimentul mai accesibil și incluziv, va debuta miercuri, a declarat Casey Wasserman, președintele LA28, potrivit AFP.

Marți a avut loc o scurtă ceremonie simbolică de aprindere a flăcării olimpice în emblematicul Coliseum, la care au participat aproximativ 300 de foști sportivi olimpici și paralimpici. Arena centenară va găzdui pentru a treia oară Jocurile Olimpice, după edițiile din 1932 și 1984, inclusiv ceremonia de deschidere și probele de atletism.

Vânzarea biletelor începe miercuri cu o fază de înscriere, urmată de o tragere la sorți a intervalelor de achiziție începând cu luna aprilie. Prețul cel mai mic este de 28 de dolari, într-o inițiativă menite să facă accesul la Jocuri mai accesibil și incluziv.

Organizatorii au anunțat că vor pune în vânzare un total de un milion de bilete la prețul de 28 de dolari pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice. Aproximativ o treime din locuri vor costa mai puțin de 100 de dolari, a precizat Casey Wasserman, președintele LA28.

Janet Evans, quadrupla campioană olimpică la înot și responsabilă cu sportivii pentru LA28, a declarat că participarea la Jocurile Olimpice din 1984, la vârsta de 12 ani, a fost o mare sursă de inspirație. Ea a adăugat că accesibilitatea biletelor va inspira tinerii din Los Angeles.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 au fost criticați pentru prețul biletelor, cele mai ieftine, la 24 de euro, fiind vândute rapid. Criticile au vizat accesibilitatea și costurile ridicate pentru publicul larg.

Și FIFA se confruntă cu nemulțumiri din partea asociațiilor de suporteri pentru tarifele „exorbitante” la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Opt meciuri vor avea loc la Los Angeles, iar cele mai ieftine locuri, reprezentând un procent minim din total, încep de la 60 de dolari.