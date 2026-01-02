Sport

Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă

Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă
Sportivii din Rusia și din Belarus vor avea regim special la Jocurile Olimpice de Iarnă ce se vor desfășura în acest an la Milano-Cortina în perioada 6 - 22 februarie. Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internaționa Olimpic (CIO) a anunțat într-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera că fiecare reprezentant al celor două țări va participa individual, nu sub steagul național. Nici un armistițiu legat de războiul din Ucraina nu va schimba situația.

Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă

„În acest moment, nimic nu ar putea schimba decizia Comitetului deja luată, aceea de a permite sportivilor ruși să participe la Jocurile din februarie doar în calitate de indivizi care se reprezintă pe ei înșiși”, a anunțat șefa mișcării olimpice internaționale.

CIO a interzis participarea Rusiei și Belarusului din cauza războiului deschis de Kremlin, în Ucraina, în februarie 2022. În septembrie forul olimpic internațional a hotărât că rușii și bielorușii care vor participa la Milano-Cortina o vor face ca sportivi individuali, fără steag național sau imn.

Kirsty Coventry

Kirsty Coventry. Sursa foto: Facebook

Discuții și cu rușii, și cu israelienii

Coventry afirmase că există un canal deschis cu comitetele olimpice din Rusia și Israel. Atunci când fusese întrebată despre conflictele din Ucraina și din Gaza.

În altă ordine de idei, legat de cele două ceremonii de deschidere ale JO de Iarnă, una la Milano, cealaltă la Cortina, președinta CIO a spus: „Comitetul de organizare a avut libertate totală în această privință. Din punctul meu de vedere, sunt recunoscătoare că există o ceremonie și pentru sportivii din Cortina: mai mică, cu costuri mai reduse, dar care permite tuturor să participe la marea sărbătoare, știind că inima inaugurării va fi Milano.

Prima femeie președinte al CIO

Ca fostă sportivă, spun: este important ca toată lumea să experimenteze spiritul olimpic. Italia are dreptul să decidă cum să-și prezinte simbolurile și cultura lumii”.

Kirsty Coventry, fostă înotătoare de performanță, este prima femeie ajunsă la conducerea Comitetului Internațional Olimpic.

Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă

