Cristina Deleanu, cea mai iubită directoare de pe micile ecrane

22 decembrie este ziua în care, acum 85 de ani, în 1940, pe lume, venea la Ploiești, Cristina Deleanu. A fost una dintre cele mai apreciate și mai iubite actrițe din România. Cu toții ne-o amintim în roluri de directoare, fie de uzină („Anotimpul iubirii”), fie de liceu seria „Liceenilor”. Din păcate, marea acriță ne-a părăsit în acest an, pe 15 mai 2025, la București, fiindu-i alături soțul ei, un mare actor, la rândul său, actorul Eugen Cristea și cățelușa lor.

Cristina Deleanu a avut încă din copilărie o viață marcată de drame. S-a născut la circa o lună și jumătate după cutremulul din 10 noiembrie 1940. Apoi, tatăl său a decedat în timpul bombardamentului american din 4 aprilie 1944. A absolvit IATC în 1962.

Repartizată la Iași, în 1962, a jucat acolo până în 1967. De atunci, a venit în București, jucând mai întâi la Teatrul de Revistă ”Ion Vasilescu” (Inițial Teatrul Regional Barbu Delavrancea). Din 1981, a jucat la Teatrul Național „I.L.Caragiale”.

În multele interviuri pe care le-a acordat de-a lungul carierei, a mărturisit că a ajuns la televiziune grație unei piese de teatru puse în scenă de prietena sa, Olimpia Arghir. Piesa s-a numit „La Musica” și a fost scrisă de franțuzoaica Marguerite Duras.

Vocea, prezența scenică, telegenia perfectă au atras atenția asupra potențialului artistic pe care îl avea actrița Cristina Deleanu. „Destine romantice”, regizat de Haralambie Boroș și „Orgolii”, regizat de Manole Marcus o impun definitiv în lumea filmului. Dar rolurile în care a strălucit a fost cele de directoare, psiholog, soție și de mamă, A fost soția înțelegătoare a directorului de șantier din „Un petic de cer”, mama din „Acțiunea Zuzuc”, psihologul de zbor din „Zbor periculos”. A fost directoarea de liceu din „Declarație de dragoste”, „Liceenii” „Extemporal la dirigenție”, directoarea de uzină din „Anotimpul iubirii”, educatoarea de grădiniță din „Taina jocului de cuburi”.

Actrița Cristina Deleanu a fost cadru didactic la Academia „Luceafărul”, între 1992 și 2000, conducând două serii de tineri studenți la actorie. A scris și cartea „Despre maeștrii și extraordinarele lor vieți”, apărută la Editura CD Press.

Copiii au îndrăgit-o pentru că și-a împrumutat vocea sa aleasă, cu dicție perfectă în mai multe filme animate: „Harap Alb”, „Fata babei și fata moșului”, „Prâslea cel voinic și merele de aur”. A jucat și în câteva seriale de tip sitcom/soap opera/telenovele precum „La Bloc”, „Regina”, „Aniela”.

Marea actriță a avut proiecte artistice, alături de actorul Eugen Cristea, soțul său din viața de zi cu zi. Actrița Cristina Deleanu li s-a dedicat cu pasiune până în ultimele zile de viață