Belarus și Rusia își reafirmă sprijinul pentru Maduro. Un eventual exil, luat în considerare

Rusia și Belarus și-au intensificat joi contactele cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în mijlocul presiunilor crescânde ale administrației americane conduse de Donald Trump pentru înlăturarea sa de la putere, potrivit Reuters.

În paralel, Casa Albă a amplificat prezența militară în regiunea Caraibelor și a reiterat neacceptarea legitimității lui Maduro ca președinte al Venezuelei.

Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, s-a întâlnit joi pentru a doua oară în 17 zile cu ambasadorul Venezuelei la Moscova, Jesus Rafael Salazar Velazquez.

În timpul dialogului au fost discutate coordonarea unor „chestiuni” cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis Lukashenko într-un schimb de mesaje citat de sursa belarusă:

„Am convenit că, după rezolvarea anumitor probleme, veți găsi timp să veniți la mine și să ne întâlnim din nou, astfel încât să putem lua decizia corespunzătoare, ceea ce este în competența noastră. Și, dacă este necesar, îl vom implica apoi pe președintele Venezuelei.”

Anterior, pe 25 noiembrie, Lukashenko i-ar fi transmis ambasadorului că Maduro este mereu binevenit în Belarus și că este momentul pentru ca acesta să efectueze o vizită, conform aceleiași agenții belaruse.

Reuters a solicitat comentarii din partea biroului lui Lukashenko privind semnificația acestor întâlniri și dacă Belarus ar fi dispus să ofere refugiu lui Maduro în eventualitatea în care acesta ar părăsi funcția, dar nu a primit un răspuns imediat.

Tot joi, Kremlinul a transmis că președintele rus Vladimir Putin l-a contactat telefonic pe Nicolas Maduro pentru a confirma susținerea Moscovei față de guvernul venezuelean în fața „presiunilor externe tot mai puternice”.

În cadrul discuției, cei doi lideri ar fi discutat și despre intenția de a avansa un acord de parteneriat strategic și de a implementa proiecte comune în domeniul economic și energetic.

Administrația președintelui american Donald Trump continuă să nu recunoască legitimitatea lui Maduro, aflat la putere din 2013, și a calificat alegerile din 2024 drept „un fals”, potrivit relatărilor agențiilor internaționale. Reuters

În mijlocul acestui impas, surse Reuters au declarat că, într-un apel avut la 21 noiembrie cu Trump, Maduro și-ar fi exprimat disponibilitatea de a părăsi funcția dacă ar primi amnistie legală completă pentru el și familia sa.

Trump a intensificat, de asemenea, prezența militară în Caraibe, o mișcare descrisă de oficiali americani ca parte a unui efort de a crește presiunea asupra regimului venezuelean.

Într-un interviu acordat publicației Politico, Trump a afirmat recent că „zilele lui Maduro sunt numărate”, însă a evitat să confirme dacă ar fi dispus să trimită trupe americane în Venezuela.

Reprezentanții Ministerului de Externe al Rusiei au declarat că speră ca administrația de la Casa Albă să evite o extindere a conflictului în emisfera occidentală, un mesaj transmis în contextul tensiunilor crescute.

Deși Belarus are relații istorice cu Venezuela, inclusiv legături diplomatice strânse, Minsk a demarat recent un dialog și cu Washingtonul, după ani de izolare internațională din cauza unor preocupări legate de respectarea drepturilor omului și de sprijinul față de Rusia în contextul invaziei din Ucraina.

Trump a început să relaxeze unele sancțiuni împotriva Belarusului și a numit un emisar special pentru a negocia eliberarea prizonierilor politici.

Rămâne de văzut dacă aceste evoluții vor influența direct situația internă din Venezuela sau viitoarele negocieri privind funcția lui Maduro și perspectivele sale de relocare în străinătate.