Polonia insistă să primească despăgubiri de la Rusia pentru atrocitățile comise de Moscova în perioada comunistă

Polonia a început să evalueze și să documenteze pagubele produse de agresiunea sovietică și dominația postbelică a URSS, deschizând astfel posibilitatea unor cereri de despăgubiri din partea Rusiei. Conform presei de la Varșovia, o instituție istorică publică poloneză se ocupă de catalogarea daunelor, un pas care ar putea tensiona și mai mult relațiile dintre cele două state.

Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski spune că guvernul polonez „nu a considerat niciodată încheiată problema reparațiilor de război” pentru pierderile materiale și suferințele provocate de agresiunea URSS și de regimul stalinist. Oficialul a adăugat că tema a fost adusă în mod repetat în discuțiile cu Moscova, însă fără a se ajunge la rezultate concrete.

Polonia cere despăgubiri Rusiei, urmând modelul demersului său anterior împotriva Germaniei. În 2022, Varșovia a prezentat Berlinului o evaluare a pagubelor suferite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, estimată la aproximativ 1,4 trilioane de euro, inițiativă care a tensionat relațiile bilaterale și a readus în discuție responsabilitatea istorică.

Institutul Pierderilor de Război din Polonia a început documentarea daunelor cauzate de agresiunea sovietică din septembrie 1939, ocuparea provinciilor estice și efectele economice și sociale ale dominației sovietice.

Directorul institutului, Bartosz Gondek, a declarat că echipa formată din opt cercetători va avea nevoie de mai mulți ani pentru finalizarea raportului, subliniind dificultățile generate de arhive distruse, falsificate sau inaccesibile, inclusiv materialele din Rusia, Belarus și Ucraina.

Uniunea Sovietică a invadat estul Poloniei la 17 septembrie 1939, la două săptămâni după atacul Germaniei naziste, iar după război Polonia a intrat sub influența Moscovei, pierzând teritorii istorice, astăzi în Lituania, Ucraina și Belarus. Guvernul de la Varșovia afirmă că dreptul la despăgubiri nu a fost abandonat, iar nici URSS, nici Federația Rusă nu au soluționat problema.

Demersul polonez riscă să adâncească tensiunile diplomatice cu Moscova, deja afectate de invazia Rusiei în Ucraina și de atacurile hibride asupra Poloniei. Deși nu va fi desemnat un reprezentant special pentru acest dosar, autoritățile transmit un mesaj clar privind necesitatea asumării responsabilității istorice.

„A sosit momentul să fie abordată această parte a istoriei Poloniei, neglijată mult timp”, a declarat Gondek.

Potrivit acestuia, moștenitorii politici ai URSS trebuie să răspundă pentru loviturile din trecut.