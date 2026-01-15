Unul dintre oamenii lui Putin lansează noi amenințări nucleare

Rusia a lansat o amenințare nucleară de proporții îngrijorătoare, avertizând că Europa ar putea fi „ștersă fizic”, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina. Declarația lui Serghei Karaganov survine într-un context de tensiuni militare și politice accentuate, alimentând temerile legate de escaladarea unei confruntări nucleare, informează Mirror.

Serghei Karaganov, șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare al Rusiei, a declarat că, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina, Vladimir Putin „va folosi arme nucleare, iar Europa va fi terminată fizic”.

Mai mult, Karaganov și-a criticat propriul guvern pentru că este „prea răbdător” cu Europa. În comentariile pe care le-a făcut în interviul cu Tucker Carlson, el a adăugat:

Karaganov a mai subliniat faptul că înfrângerea Rusiei în Ucraina este o „iluzie fantastică” subliniind că asistăm la o „incapacitate intelectuală” în rândul conducerii europene.

„Toată lumea râde acum de Europa, care, apropo, era centrul puterii mondiale. Acum e o glumă. Și, bineînțeles, nu vorbesc despre toată Europa. Știm că există europeni decenți. Există europeni inteligenți”, a punctat Karaganov.

Karagnov a mai susținut că liderii europeni sunt „incapabili să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă”, deoarece continentul se „degradează intelectual” din 1968.

„Ei cred că războiul nu va ajunge niciodată pe teritoriul lor. Au uitat de război și că este teribil. Acum, una dintre sarcinile Rusiei, pe lângă toate celelalte, este să-i aducă la realitate, sperăm, fără a folosi arme nucleare”, a mai subliniat Karaganov.

Comentariile vin în contextul în care tensiunile globale continuă să crească, iar Regatul Unit a trimis deja un ofițer militar în Groenlanda, în timp ce Danemarca își intensifică prezența militară în Arctica și Nordul Îndepărtat, pe fondul apelurilor repetate ale lui Donald Trump ca SUA să preia controlul asupra teritoriului.

Top Putin advisor warns that if the Ukraine war continues like this, Russia will nuke Germany and the UK. pic.twitter.com/Tzuc6onsyK — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 15, 2026

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat miercuri că operațiunea militară comună va implica mai multe țări aliate, avertizând că „nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla mâine”.

Downing Street a confirmat, de asemenea, detașarea unui ofițer britanic la cererea Danemarcei pentru a se alătura unui grup de recunoaștere, pentru a pregăti exercițiul „Arctic Endurance” (Rezistența Arctică).

Purtătorul de cuvânt a subliniat că eforturile fac parte dintr-o inițiativă NATO și a Forței Expediționare Comune (JEF) menită să întărească securitatea în regiunea nordică.

„Împărtășim îngrijorarea președintelui Trump privind securitatea Nordului Îndepărtat. Intensificăm exercițiile pentru a descuraja agresiunea rusă și activitatea chineză”, a spus acesta.

Germania, Suedia, Norvegia și Franța au confirmat, de asemenea, trimiterea de personal, scopul principal fiind consolidarea cooperării regionale și creșterea capacității de operare în zonă, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Danemarca.

Aceste mișcări vin pe fondul tensiunilor generate de președintele Trump, care a susținut de mult timp că SUA ar trebui să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să controleze teritoriul.

Amenințările sale de a folosi forța pentru anexarea Groenlandei, un teritoriu semi-autonom danez, au generat îngrijorări în rândul aliaților NATO privind stabilitatea alianței transatlantice.