International

Unul dintre oamenii lui Putin lansează noi amenințări nucleare

Comentează știrea
Unul dintre oamenii lui Putin lansează noi amenințări nucleareVladimir Putin. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Rusia a lansat o amenințare nucleară de proporții îngrijorătoare, avertizând că Europa ar putea fi „ștersă fizic”, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina. Declarația lui Serghei Karaganov survine într-un context de tensiuni militare și politice accentuate, alimentând temerile legate de escaladarea unei confruntări nucleare, informează Mirror.

Europa în pericol: Rusia face declarații alarmante despre războiul nuclear

Serghei Karaganov, șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare al Rusiei, a declarat că, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina, Vladimir Putin „va folosi arme nucleare, iar Europa va fi terminată fizic”.

Mai mult, Karaganov și-a criticat propriul guvern pentru că este „prea răbdător” cu Europa. În comentariile pe care le-a făcut  în interviul cu Tucker Carlson, el a adăugat:

„Îmi critic guvernul pentru că este prea prudent și prea răbdător cu ei... Dar, mai devreme sau mai târziu, dacă vor continua să sprijine acest război, va trebui să-i pedepsim aspru”, a spus Serghei Karaganov.

Exclusiv. Atenție la țepe cu vacanțe, a început iar sezonul
Exclusiv. Atenție la țepe cu vacanțe, a început iar sezonul
Streamingul muzical, nou record istoric. Care sunt genurile preferate ale ascultătorilor
Streamingul muzical, nou record istoric. Care sunt genurile preferate ale ascultătorilor

Karaganov a mai subliniat faptul că înfrângerea Rusiei în Ucraina este o „iluzie fantastică” subliniind că asistăm la o „incapacitate intelectuală” în rândul conducerii europene.

„Toată lumea râde acum de Europa, care, apropo, era centrul puterii mondiale. Acum e o glumă. Și, bineînțeles, nu vorbesc despre toată Europa. Știm că există europeni decenți. Există europeni inteligenți”, a punctat Karaganov.

Liderii europeni cred că războiul nu va ajunge niciodată pe teritoriul lor

Karagnov a mai susținut că liderii europeni sunt „incapabili să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă”, deoarece continentul se „degradează intelectual” din 1968.

„Ei cred că războiul nu va ajunge niciodată pe teritoriul lor. Au uitat de război și că este teribil. Acum, una dintre sarcinile Rusiei, pe lângă toate celelalte, este să-i aducă la realitate, sperăm, fără a folosi arme nucleare”, a mai subliniat Karaganov.

Comentariile vin în contextul în care tensiunile globale continuă să crească, iar Regatul Unit a trimis deja un ofițer militar în Groenlanda, în timp ce Danemarca își intensifică prezența militară în Arctica și Nordul Îndepărtat, pe fondul apelurilor repetate ale lui Donald Trump ca SUA să preia controlul asupra teritoriului.

Danemarca și aliații consolidează securitatea Arcticii în contextul amenințărilor ruse și chineze

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat miercuri că operațiunea militară comună va implica mai multe țări aliate, avertizând că „nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla mâine”.

Downing Street a confirmat, de asemenea, detașarea unui ofițer britanic la cererea Danemarcei pentru a se alătura unui grup de recunoaștere, pentru a pregăti exercițiul „Arctic Endurance” (Rezistența Arctică).

Purtătorul de cuvânt a subliniat că eforturile fac parte dintr-o inițiativă NATO și a Forței Expediționare Comune (JEF) menită să întărească securitatea în regiunea nordică.

„Împărtășim îngrijorarea președintelui Trump privind securitatea Nordului Îndepărtat. Intensificăm exercițiile pentru a descuraja agresiunea rusă și activitatea chineză”, a spus acesta.

Declarațiile lui Trump au generat îngrijorări în rândul aliaților NATO

Germania, Suedia, Norvegia și Franța au confirmat, de asemenea, trimiterea de personal, scopul principal fiind consolidarea cooperării regionale și creșterea capacității de operare în zonă, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Danemarca.

Aceste mișcări vin pe fondul tensiunilor generate de președintele Trump, care a susținut de mult timp că SUA ar trebui să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să controleze teritoriul.

Amenințările sale de a folosi forța pentru anexarea Groenlandei, un teritoriu semi-autonom danez, au generat îngrijorări în rândul aliaților NATO privind stabilitatea alianței transatlantice.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:35 - Exclusiv. Atenție la țepe cu vacanțe, a început iar sezonul
16:29 - Nicușor Dan susține că România a trecut testul unui ciclu electoral prelungit și crede în reconcilierea națională
16:22 - Curtea de Apel respinge recuzarea judecătoarei Crețeanu. Aceasta decide vineri asupra a doi judecători CCR
16:16 - Streamingul muzical, nou record istoric. Care sunt genurile preferate ale ascultătorilor
16:06 - Germania înăsprește regulile legate de acordarea ajutoarelor sociale. Zeci de mii de români, afectați
16:01 - Unul dintre oamenii lui Putin lansează noi amenințări nucleare

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale