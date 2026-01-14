Politica

Dan Dungaciu, despre declarația Maiei Sandu privind Unirea: Moldova nu poate rezista singură

Comentează știrea
Dan Dungaciu, despre declarația Maiei Sandu privind Unirea: Moldova nu poate rezista singurăDan Dungaciu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Analistul în geopolitică Dan Dungaciu, a explicat că, declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unui referendum pentru Unire cu România, marchează un moment semnificativ în contextul politic extern. „ Maia Sandu are acum ascendentul moral asupra Bucureștiului – „eu v-am spus-o, voi ce faceți?”. Bucureștiul, prin tăcere, transmite mesajul Europei că nu vrem reunire, că proiectele identitare nu ne interesează. ” a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Dan Dungaciu despre declarația Maiei Sandu privind Unirea

Dan Dungaciu a afirmat că AUR provine din mișcarea „Basarabia e România” și că formațiunea este singurul partid politic din România care și-a asumat explicit un discurs unionist, reafirmat inclusiv prin mesajele și scandările publice de la ultimul congres și de la manifestările de la Alba Iulia.

Sursa foto: Capture video

Dungaciu a făcut referire la declarația recentă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru Unire într-un referendum, motivând că Republica Moldova nu poate rezista singură. El a amintit că afirmația a venit după perioada în care Maia Sandu a beneficiat de susținere internațională, inclusiv după momentul în care fostul președinte SUA, Joe Biden, a elogiat-o la Varșovia.

Republica Moldova, susținută la un nivel internațional

Dan Dungaciu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Republica Moldova a fost plasată pe traiectoria unui proiect susținut internațional, din care Chișinăul nu poate ieși. El a menționat că președinta Republicii Moldova a avut, în această perioadă, mai multe întâlniri cu lideri și oficiali europeni decât reprezentanții autorităților de la București.

Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem

În același mesaj, Dan Dungaciu a arătat că reluarea temei Unirii intervine în contextul incertitudinilor legate de evoluția războiului din Ucraina, inclusiv posibilitatea extinderii acestuia dincolo de Donbas, spre Odesa sau Prut. Dungaciu a explicat că în pprezent nu mai există legături cu Washingtonul, contactele fiind limitate la nivel european, iar declarația Maiei Sandu, sugerează că ideea reunificării nu mai este automat respinsă la nivelul Uniunii Europene.

 

 

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:44 - Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținută
15:37 - Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile...
15:26 - Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră real...
15:21 - Emma Răducanu va fi cap de serie numărul 28 la Australian Open
15:14 - Cum să scapi de plictiseală în zilele geroase: activități perfecte în casă
15:08 - Armele de foc, folosite în timpul protestelor din Iran. Surse medicale vorbesc despre răni grave

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale