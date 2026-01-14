Dan Dungaciu, despre declarația Maiei Sandu privind Unirea: Moldova nu poate rezista singură

Analistul în geopolitică Dan Dungaciu, a explicat că, declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unui referendum pentru Unire cu România, marchează un moment semnificativ în contextul politic extern. „ Maia Sandu are acum ascendentul moral asupra Bucureștiului – „eu v-am spus-o, voi ce faceți?”. Bucureștiul, prin tăcere, transmite mesajul Europei că nu vrem reunire, că proiectele identitare nu ne interesează. ” a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Dan Dungaciu a afirmat că AUR provine din mișcarea „Basarabia e România” și că formațiunea este singurul partid politic din România care și-a asumat explicit un discurs unionist, reafirmat inclusiv prin mesajele și scandările publice de la ultimul congres și de la manifestările de la Alba Iulia.

Dungaciu a făcut referire la declarația recentă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru Unire într-un referendum, motivând că Republica Moldova nu poate rezista singură. El a amintit că afirmația a venit după perioada în care Maia Sandu a beneficiat de susținere internațională, inclusiv după momentul în care fostul președinte SUA, Joe Biden, a elogiat-o la Varșovia.

Dan Dungaciu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Republica Moldova a fost plasată pe traiectoria unui proiect susținut internațional, din care Chișinăul nu poate ieși. El a menționat că președinta Republicii Moldova a avut, în această perioadă, mai multe întâlniri cu lideri și oficiali europeni decât reprezentanții autorităților de la București.

În același mesaj, Dan Dungaciu a arătat că reluarea temei Unirii intervine în contextul incertitudinilor legate de evoluția războiului din Ucraina, inclusiv posibilitatea extinderii acestuia dincolo de Donbas, spre Odesa sau Prut. Dungaciu a explicat că în pprezent nu mai există legături cu Washingtonul, contactele fiind limitate la nivel european, iar declarația Maiei Sandu, sugerează că ideea reunificării nu mai este automat respinsă la nivelul Uniunii Europene.