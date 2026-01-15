Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a reafirmat marți că relația strategică dintre Moscova și Teheran rămâne neschimbată și nu poate fi influențată de intervenția vreunei terțe părți, potrivit Tass.

„Nu cred că vreo terță parte poate schimba natura fundamentală a relației dintre Moscova și Teheran”, a declarat Lavrov, subliniind că parteneriatul se bazează pe acorduri directe între președinții celor două țări și urmărește interesele ambelor state și ale cetățenilor lor.

Comentariile sale au venit ca reacție la propunerile fostului președinte american Donald Trump, care sugera impunerea unor tarife vamale de 25% pentru toate țările ce colaborează cu Iranul.

Ministrul rus a arătat că astfel de măsuri reflectă o abordare contradictorie a Statelor Unite, care au promovat, până de curând, principiile globalizării, pentru ca apoi să le ignore atunci când nu le mai convenea politica externă a Washingtonului.

„Aceste relații sunt vizibile în proiecte concrete, cum ar fi construcția Centralei Nucleare Bushehr sau dezvoltarea infrastructurii de transport, precum Coridorul Internațional Nord-Sud”, a explicat Lavrov. El a adăugat că acțiunile unilaterale ale Statelor Unite nu fac decât să demonstreze incertitudinea colegilor americani în politica externă.

Ministrul rus a subliniat că Moscova rămâne angajată în implementarea acordurilor existente și intenționează să mențină colaborarea cu toți partenerii săi economici și comerciali, indiferent de presiunile externe.

„Cred că ar trebui pur și simplu să lucrăm și să implementăm toate aceste acorduri care au fost încheiate între Iran și noi, precum și între Rusia și toți ceilalți parteneri comerciali și economici ai noștri”, a concluzionat Lavrov, sugerând că Rusia este pregătită să continue dialogul și cooperarea, fără a ceda influențelor externe.

Moscova își reafirmă poziția de partener stabil al Teheranului, indicând că orice tentative externe de presiune vor fi ignorate în favoarea respectării angajamentelor bilaterale deja asumate.