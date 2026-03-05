Nicușor Dan, schimb de cadouri cu președintele Poloniei. Ce a primit liderul român de la Karol Nawrocki 

Președintele Nicușor Dan, aflat în vizită în Polonia, i-a oferit omologului său, Karol Nawrocki, mai multe cadouri, printre care facsimile ale unor Decrete Regale și o ie.

Preşedintele se află în vizită alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cu această ocazie, cuplul prezidenţial polonez le-a oferit o statuetă de ceramică reprezentând un lynx şi o brăţară cu chihlimbar din Polonia.

Printre cadourile oferite de partea română se numără facsimile ale Decretelor Regale din 5 decembrie 1931 și 21 decembrie 1931. Documentele au fost emise în contextul vizitei în România a Mareșalului Poloniei, Joszef Pilsudski.

Acestora li se adaugă un set de epoleți, reproducere după un model interbelic, fixați într-o casetă de sticlă. De asemenea, au fost oferite broșura „România şi Polonia: un secol de alianţă: documente” / „Romania and Poland: a century of alliance: documents” și o ie așezată într-o casetă împachetată, cu sigiliu auriu, însoțită de o prezentare a istoriei, tradiției și semnificației acestui articol vestimentar.

Nicușor Dan se află în vizită oficială la Varșovia, la invitația președintelui polonez Karol Nawrocki. Liderul român a fost primit cu onoruri militare la Palatul Prezidențial din capitala Poloniei, unde a fost întâmpinat de omologul său.

Într-o conferinţă de presă comună cu Nawrocki, președintele a afirmat România şi Polonia sunt ţări importante pe Flancul estic, „exemple de succes şi economic şi social din perspectiva parcursului în cadrul Uniunii Europene, ţări care sprijină parteneriatul transatlantic, înţelegând importanţa sa”.

„Primul lucru pe care l-am discutat a fost securitatea pentru că trăim într-un context global complicat. Așa cum a spus domnul președinte, această colaborare pe securitate e concretă, adică Polonia participă la Brigada Multinațională care este în România și România participă la Grupul de Luptă din Polonia”, a afirmat Nicușor Dan.

Karol Nawrocki a afirmat că vizita președintelui României îl bucură foarte mult și a amintit că cele două țări sunt parteneri strategici din 2009.

„Mă bucur foarte mult de vizita președintelui României, care este partenerul nostru strategic din 2009. Am discutat temele legate de securitate, ceea e firesc. În ce privește securitatea, cei trei piloni au fost discutați de noi: Alianța Nord-Atlantică, avem și scopuri economice, suntem parte a UE, am vorbit de cooperarea noastră și cu SUA, atât prezența armatei SUA în Polonia și România și cooperarea în domeniul securității e în interesul nostru”, a declarat acesta.