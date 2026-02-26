Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri. Polonia investighează implicarea unor specialiști străini

Autoritățile poloneze au anunțat descoperirea mai multor tuneluri subterane la frontiera cu Belarus, într-un context tensionat marcat de presiuni migratorii și acuzații privind tactici de tip hibrid.

Informațiile au fost publicate inițial de The Telegraph, care citează oficiali polonezi și experți militari. Potrivit declarațiilor oferite publicației britanice, structurile subterane ar fi fost utilizate pentru traversarea ilegală a frontierei.

Reprezentanți ai Poliției de Frontieră din Polonia au precizat că, în cursul anului 2025, au fost identificate patru tuneluri subterane.

Lt. col. Katarzyna Zdanowicz, din cadrul unității Podlaskie a Poliției de Frontieră, a declarat:

„Ofițerii Unității Podlaskie a Poliției de Frontieră au descoperit un total de patru tuneluri sub granița cu Belarus, toate în 2025.”

Aceasta a subliniat că sistemele de monitorizare instalate la frontieră permit detectarea rapidă a tentativelor de trecere ilegală, inclusiv pe sub pământ:

„Măsurile de securitate fizice și electronice la frontieră, cum ar fi camerele cu termoviziune și sistemele de detecție, ne permit să reacționăm imediat la orice tentativă de încălcare a graniței de stat, chiar și subteran.”

Unul dintre cele mai mari tuneluri a fost localizat la mijlocul lunii decembrie, în apropierea localității Narewka, din estul Poloniei.

Conform datelor furnizate de autorități, tunelul avea o înălțime de aproximativ 1,5 metri. Intrarea de pe partea belarusă ar fi fost ascunsă într-o zonă împădurită.

Structura se extindea pe circa 50 de metri pe teritoriul Belarusului și aproximativ 10 metri pe teritoriul Poloniei.

Potrivit informațiilor comunicate, tunelul ar fi fost utilizat de 180 de migranți, majoritatea provenind din Afganistan și Pakistan. O parte semnificativă a acestora a fost reținută după ieșirea la suprafață.

Poliția poloneză a făcut publice imagini cu persoane arestate în urma operațiunilor desfășurate în zonă.

Înregistrările video analizate de experți ar arăta un spațiu îngust, consolidat cu elemente din beton pentru a preveni prăbușirea.

Experți în domeniul militar citați de The Telegraph au declarat că realizarea unor astfel de structuri necesită competențe tehnice avansate.

Printre grupările menționate ca având experiență în construcția de tuneluri se numără Hamas, Hezbollah, anumite facțiuni kurde și, posibil, Statul Islamic.

Dr. Lynette Nusbacher, istoric militar și strateg, a afirmat că scenariul este „plauzibil”:

„Avem dovezi ample privind construirea de tuneluri de către Hamas în Gaza. Dacă vorbim despre expertiză în săpături adânci, răspunsul la întrebare va avea legătură cu specialiști din Orientul Mijlociu.”

La rândul său, maiorul Rob Campbell, expert în fortificații și fost genist al armatei britanice, a declarat: „Dacă ar fi să speculez, experții din Orientul Mijlociu ar putea proveni din Hamas sau Jihadul Islamic Palestinian.”

Sarit Zehavi, fost colonel în serviciile de informații israeliene, a indicat că mai multe entități ar putea avea capacitățile necesare:

„Hezbollah sau grupări susținute de Iran au această capacitate? Da. Sunt singurele? Nu. Probabil și alții dețin cunoștințele.”

Descoperirile au loc pe fondul relațiilor dificile dintre Polonia, Belarus și Rusia. De-a lungul ultimilor ani, Varșovia a acuzat Minsk că facilitează migrația ilegală către Uniunea Europeană.

Înainte și după invazia Rusiei în Ucraina, Polonia a consolidat securitatea frontierei estice, inclusiv prin construirea unui gard de aproximativ 200 de kilometri și instalarea a sute de camere de supraveghere.

Autoritățile poloneze au mai semnalat utilizarea baloanelor pentru transportul de contrabandă către statele vecine, fenomen investigat separat.

Oficialii de la Varșovia au declarat că monitorizarea frontierei continuă, iar intrările subterane identificate sunt neutralizate conform procedurilor.