Caz incredibil la granița Poloniei. Tunelul care a permis trecerea a peste 180 de oameni

Peste 180 de imigranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, a anunțat vineri Poliția de Frontieră poloneză, potrivit Reuters.

Descoperirea tunelului scoate în evidență continuarea fenomenului migrației ilegale prin această zonă, în ciuda măsurilor de securitate implementate de autoritățile poloneze.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, aproximativ 130 dintre imigranți au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi. Restul persoanelor care au traversat prin acest pasaj subteran se află în continuare în libertate.

Autoritățile au publicat și un videoclip care arată tunelul săpat printre rădăcini și în pământ, susținut de stâlpi de lemn și tije metalice, având o înălțime de doar 1,5 metri. Poliția a menționat că această dimensiune este insuficientă pentru ca majoritatea oamenilor să poată trece fără să se aplece.

Polonia, membră a Uniunii Europene, se confruntă cu o criză a imigranților care traversează ilegal granița cu Belarus încă din 2021.

În acest context, guvernul polonez a acuzat Belarusul și Rusia că ar fi implicate în încurajarea trecerii ilegale a frontierelor, în special a persoanelor provenind din Orientul Mijlociu și Africa, pentru destabilizarea țării. Belarusul și Rusia au respins în repetate rânduri aceste acuzații.

Poliția de Frontieră a precizat că este al patrulea tunel descoperit în regiunea vestică Podlaskie în acest an, semnalând o metodă repetată de traversare ilegală a graniței.

Autoritățile au reținut, de asemenea, un polonez în vârstă de 69 de ani și un lituanian în vârstă de 49 de ani, care au venit să preia imigranții după traversarea tunelului.

„Intrarea ascunsă în pădure era situată la aproximativ 50 de metri de gardul de frontieră, pe partea belarusă a frontierei, în timp ce ieșirea era situată la aproximativ 10 metri de barieră, pe partea poloneză”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Agenții au folosit sisteme electronice pentru a calcula câte persoane au trecut prin tunel, iar armata și poliția s-au alăturat căutării imigranților dispăruți, a adăugat instituția.

În 2022, Polonia a început lucrările la un gard de frontieră de 180 de kilometri pentru a reduce numărul trecerilor ilegale.

Descoperirea tunelului evidențiază provocările persistente în implementarea controlului frontierelor și în prevenirea migrației ilegale în regiune.