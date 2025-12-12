România, codașă în UE la producția de lapte de vacă. Cum au învățat fermierii să își valorifice producția pe piața restrânsă

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește producția de lapte de vacă, conform celor mai recente date Eurostat. În ciuda faptului că laptele de vacă este cel mai consumat tip de lapte în blocul comunitar, fermele românești înregistrează unele dintre cele mai slabe producții din Europa. Ioan Muntean, fermier din zona Bistriței, a vorbit despre situația dificilă prin care trec unii producători locali.

Prețul unui litru de lapte proaspăt de vacă pornește de la 5 lei și poate ajunge până la 12 lei, în funcție de zonă și sezon. Deși multe ferme dispun de cantități suficiente pentru a-l livra către fabricile de brânzeturi, mulți fermieri aleg să-l vândă direct, în comunitate sau pe piețele locale.

În anumite județe, fermierii se confruntă cu situații dificile, afirmând că fabricile de procesare a laptelui sau lăptăriile le oferă doar puțin peste un leu pentru fiecare litru de lapte livrat. Prețul este considerat prea mic pentru a acoperi cheltuielile cu hrana și îngrijirea vacilor, costurile de transport și munca depusă zilnic.

„Dăm litrul cu 5 lei și vindem în zona Bistriței. Nu ne ducem către fabrici de brânzeturi sau la laptarie pentru că nu luam mai nimic pe el. Și așa îl dăm cu un preț mic pentru cata muncă e. Ne e greu, dar mai bine așa decât să nu pună cei care au fabrici preț pe munca noastră”, ne-a spus Ioan Muntean.

Pe lângă cantitatea vândută ca atare, fermierii folosesc pentru a pregăti caș, telemea sau smântână. În prezent, prețul unui kilogram telemea de vacă pornește de la 30 de lei.

De asemenea, untul cașcavalul sunt vândute la prețuri mai mari.

„În perioada asta vindem mai mult telemea și caș”, a adăugat fermierul.

Datele Eurostat arată că producția medie aparentă per vacă în România a fost de 3.540 de kilograme în 2024, cea mai mică din UE, apropiată doar de Bulgaria, care a raportat 3.735 kg. La polul opus se află Estonia, cu 11.353 kg de lapte pe an, și Danemarca, cu 10.483 kg, reprezentând cele mai mari randamente din Europa. Media Uniunii Europene a ajuns la 8.120 kg de lapte per vacă în 2024, iar specialiștii subliniază că randamentele cresc constant de la an la an.

În rândul marilor producători europeni, situația variază: Olanda și Germania depășesc media UE, Polonia se situează aproximativ la nivelul acesteia, iar Franța și Italia se află ușor sub medie.

În total, Uniunea Europeană a produs în 2024 aproximativ 161,8 milioane de tone de lapte crud, cu aproape un milion de tone mai mult decât în 2023. În paralel, prețul laptelui plătit fermierilor a crescut în medie cu 2,9%, după ce în 2023 a înregistrat o scădere semnificativă.