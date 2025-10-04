Social Exclusiv

Laptele de măgăriță, căutat în sezonul rece. Un litru costă în jur de 100 de lei

Laptele de măgăriță, căutat în sezonul rece. Un litru costă în jur de 100 de leiLapte. Sursa foto: Freepik
Laptele de măgăriţă, apreciat pentru efectele sale terapeutice și asemănarea cu laptele matern atât ca gust, cât și ca textură, a devenit o afacere tot mai atractivă. Crescătorii acestor animale spun că vând un produs „minune”, motiv pentru care prețul acestuia este unul pe măsură. O fermă din județul Brașov vinde laptele de măgăriță cu 50 de lei per jumătate de litru.

De ce e laptele de măgăriță atât de scump

Daniela Lucaci, care deține o fermă de măgărițe în apropiere de Făgăraș, povestește că alegerea de a se dedica acestui domeniu a venit la recomandarea unui medic din Marea Britanie. Problemele de sănătate au determinat-o să încerce laptele de măgăriță, iar sfatul specialistului a inspirat-o să transforme această descoperire într-o afacere.

Astfel, împreună cu soțul său, făgărășanca a decis să se întoarcă în România și să înființeze propria fermă.

„Am avut probleme de sănătate, iar un medic din Marea Britanie mi-a recomandat laptele de măgăriță. Astfel, împreună cu soțul meu, am decis să ne întoarcem în România și să deschidem o fermă de măgărițe. De aici a început totul”, ne-a spus ea.

Recipient pentru lapte. Sursa foto: Freepik

Mulți îl consideră un panaceu

Laptele de măgăriță este apreciat nu doar pentru gustul apropiat de cel al laptelui matern, ci și pentru proprietățile sale nutritive și terapeutice. Acesta conține aproximativ 2% grăsime, fiind mult mai ușor digerabil decât laptele de vacă. În plus, este bogat în proteine, vitamine și minerale esențiale, precum calciu, magneziu, fosfor și potasiu.

Un alt element de interes este conținutul ridicat de imunoglobuline și lactoză, care ajută la întărirea sistemului imunitar și la menținerea sănătății intestinale. Laptele de măgăriță conține și antioxidanți naturali, vitaminele A, B1, B2, B6 și C, esențiale pentru protecția celulelor și pentru stimularea energiei organismului.

Proprietara fermei de măgărițe afirmă că laptele își păstrează proprietățile doar dacă este băut crud, fără a fi fiert sau procesat.

Măgăriță. Sursa foto: Freepik

„Laptele are numeroase beneficii. Întărește imunitatea și ajută la calmarea durerilor de gât. Este indicat și pentru copii. Mulți îl consideră un antibiotic natural. Laptele de măgăriță are 2% grăsime și poate fi băut crud, fără a fi fiert sau pasteurizat. De asemenea, produsul poate fi păstrat la rece maximum cinci zile”, spune Daniela Lucaci.

Costuri legate de întreținerea măgărițelor

Dincolo de beneficiile produsului, îngrijirea măgărițelor presupune costuri considerabile.

„Sunt și costuri legate de hrană și de mâna de lucru”, mai spune ea.

În majoritatea farmaciilor, românii pot găsi laptele de măgăriță sub formă de capsule.

