Două domenii importante în economia României, sub presiune. Sunt anunțate noi creșteri

Un sondaj INS arată că managerii din construcții și comerțul cu amănuntul estimează scăderi ale activității în perioada septembrie–noiembrie 2025. Totodată, aceștia se așteaptă la creșteri de prețuri în toate sectoarele economice analizate: industrie, construcții, retail și servicii.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat rezultatele anchetei de conjunctură din septembrie 2025, care reflectă percepțiile managerilor din principalele sectoare economice asupra evoluțiilor din următoarele trei luni.

Potrivit datelor, peste 16% dintre managerii din construcții și 14,8% dintre cei din comerțul cu amănuntul consideră că activitatea va scădea în perioada septembrie – noiembrie 2025. În același timp, 50,8% dintre managerii din construcții și 47,4% din retail anticipează creșteri de prețuri.

INS precizează că rezultatele sunt exprimate sub forma unui „sold conjunctural”, care indică percepția managerilor asupra dinamicii unui fenomen și nu reprezintă ritmul efectiv al creșterii sau scăderii indicatorilor statistici.

Pentru industria prelucrătoare, managerii estimează o relativă stabilitate a producției, cu un sold conjunctural de +3,5%.

Numărul de salariați este preconizat să rămână aproape constant (sold conjunctural -4,1%), însă prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, soldul conjunctural fiind de +35,3%.

Sectorul construcțiilor este perceput ca vulnerabil în următoarele trei luni. Managerii intervievați estimează o scădere a volumului producției, cu un sold conjunctural de -8,8%.

Și numărul salariaților ar putea înregistra un recul (sold conjunctural -6,8%). În schimb, prețurile lucrărilor de construcții sunt prognozate să crească puternic, cu un sold conjunctural de +48,7%, cel mai ridicat dintre toate sectoarele analizate.

În comerțul cu amănuntul, managerii prognozează o scădere moderată a cifrei de afaceri, cu un sold conjunctural de -8,4%.

Pe piața muncii, se anticipează o evoluție pozitivă: numărul de angajați ar putea crește moderat (sold conjunctural +10,5%). În privința prețurilor, majoritatea respondenților (47,4%) se așteaptă la scumpiri, iar doar 1,5% cred că acestea vor scădea. Soldul conjunctural este astfel de +45,9%.

În sectorul serviciilor, estimările indică relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de -2,1%.

Numărul de salariați este de asemenea perceput ca stabil (sold conjunctural -2,8%). În schimb, prețurile de vânzare sau facturare ar putea urma o tendință ascendentă, cu un sold conjunctural de +27,6%.