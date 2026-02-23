Polonia a reținut un cetățean din Belarus pentru activități de spionaj

Autoritățile poloneze au anunțat reținerea unui bărbat de cetățenie belarusă, suspectat că ar fi desfășurat activități de spionaj în beneficiul serviciilor de informații militare din Belarus. Informația a fost comunicată luni de procurori, într-un context regional tensionat, în care Varșovia avertizează asupra tentativelor Rusiei și Belarusului de a destabiliza statele care sprijină Ucraina, potrivit Reuters.

Relațiile dintre Polonia și Belarus erau deja marcate de divergențe politice și diplomatice, însă situația s-a deteriorat suplimentar după invazia Rusiei în Ucraina, începută la 24 februarie 2022. Belarus, aliat apropiat al Moscovei, a fost acuzat în repetate rânduri de statele occidentale că facilitează acțiuni ostile la adresa vecinilor săi.

Potrivit unui comunicat oficial al procurorilor, bărbatul, identificat conform legislației poloneze privind protecția datelor ca Pavlov T., a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de cel puțin cinci ani de închisoare.

„Bărbatul a fost reținut pentru trei luni și se confruntă cu o pedeapsă de minimum cinci ani de închisoare în cazul unei condamnări”, au transmis procurorii într-o declarație oficială. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind circumstanțele exacte ale arestării sau locul în care suspectul a fost reținut.

Procurorii susțin că Pavlov T. ar fi fost implicat în colectarea de informații în Polonia, Germania și Lituania, toate state membre ale NATO. Conform anchetatorilor, activitățile sale ar fi inclus operațiuni de recunoaștere a infrastructurii critice.

„Acesta a fost acuzat de strângerea de informații pentru Minsk în state aliate NATO – Polonia, Germania și Lituania”, se arată în comunicat. De asemenea, procurorii au precizat că printre obiectivele monitorizate s-ar fi numărat facilități considerate esențiale pentru securitatea națională și pentru apărarea alianței nord-atlantice.

„Activitățile sale au inclus recunoașterea infrastructurii critice, inclusiv a unor obiective importante pentru apărarea Poloniei și NATO”, au adăugat reprezentanții parchetului.

Autoritățile nu au specificat ce tip de informații ar fi fost colectate și nici dacă datele ar fi fost transmise efectiv către serviciile de informații belaruse.

Ambasada Belarusului la Varșovia nu a oferit un punct de vedere imediat. Potrivit informațiilor disponibile, reprezentanța diplomatică nu a răspuns solicitărilor de comentarii transmise prin e-mail.

Cazul intervine într-un moment în care Polonia și alte state din flancul estic al NATO semnalează frecvent riscuri de securitate, inclusiv operațiuni de influență, atacuri cibernetice și activități de spionaj atribuite Rusiei și Belarusului.

De la începutul războiului din Ucraina, Polonia a devenit unul dintre principalii susținători ai Kievului, oferind sprijin militar, logistic și umanitar. În acest context, Varșovia a anunțat în mai multe rânduri măsuri sporite de securitate și contrainformații.

Ancheta privind Pavlov T. este în desfășurare, iar autoritățile poloneze au transmis că vor face publice informații suplimentare în funcție de evoluția procedurilor judiciare.