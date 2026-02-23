Spioană din Rusia, prinsă după ce s-a îndrăgostit de un agent FBI

O femeie în vârstă de 35 de ani, originară din Rusia și stabilită în Brooklyn, a pledat vinovată pentru declarații false făcute autorităților federale americane, într-un caz care a atras atenția după apariția unor mesaje text trimise unui agent FBI. Potrivit documentelor judiciare, Nomma Zarubina a recunoscut două capete de acuzare privind furnizarea de informații inexacte în timpul investigațiilor, conform analiștilor de la New York Post.

Nomma Zarubina a fost inițial inculpată în noiembrie 2024, fiind suspectată că a oferit informații false despre presupuse contacte cu agenți de informații ruși.

Ea a fost eliberată pe cauțiune, însă situația s-a schimbat ulterior, când în instanță au fost prezentate dovezi privind comunicări repetate cu un agent FBI implicat în caz.

Conform plângerii federale desecretizate la tribunalul federal din Manhattan, Zarubina ar fi declarat în cadrul unor întâlniri din vara anului 2024 că ar fi colaborat cu Kremlinul din decembrie 2020, sub numele de cod „Alyssa”.

Documentele arată că presupusele sarcini ar fi inclus dezvoltarea de contacte în cercuri academice, militare și media din Washington, DC.

Cazul a căpătat o dimensiune aparte după ce în dosar au fost incluse capturi de ecran cu mesaje trimise de Zarubina către agentul federal.

Într-un schimb de mesaje din septembrie, aceasta i-a scris: „Prinde-mă, iubitule”, și mai târziu a adăugat: „Sunt așa de rea”. În instanță, Zarubina a afirmat că mesajele au fost trimise „în timp ce consuma alcool în exces”.

Judecătorul Laura Swain a avertizat-o în repetate rânduri să înceteze comunicarea, însă documentele arată că mesajele au continuat. Într-o noapte din noiembrie 2025, femeia ar fi trimis zeci de mesaje, inclusiv declarații precum „Te iubesc”, urmate de remarci jignitoare după lipsa unui răspuns.

În conversațiile prezentate în dosar apare și numele Maria Butina, cetățean rus care a ispășit anterior o pedeapsă cu închisoarea în SUA pentru activități legate de influență externă. Zarubina i-ar fi scris agentului: „Cred că Butina a primit mai multă atenție.”

Ancheta a menționat și legăturile anterioare ale femeii cu Elena Branson, inculpată în 2022 pentru presupuse activități de influență străină prin organizația Russian Center New York.

FBI New York and @SDNYnews announced today that Nomma Zarubina, a Russian citizen, pled guilty to making false statements to the FBI relating to her relationship with the Federal Security Service of the Russian Federation, and to naturalization fraud for lying about her… pic.twitter.com/E60bb8K99e — FBI New York (@NewYorkFBI) February 19, 2026

Zarubina a declarat în interviuri anterioare că a lucrat pentru Branson, negând însă contacte cu agenți de informații ruși.

În fața instanței, Zarubina a susținut că nu se consideră „spion”, în ciuda contactelor recunoscute.

„Viața mea pare acum o tragedie pentru că primesc aproape zilnic amenințări de la mulți oameni (...) care cred că am fost spion, dar nu știu toată povestea”, a declarat aceasta.

Ea a mai afirmat că decizia de a coopera cu anchetatorii a fost influențată de relațiile cu agentul FBI:

„M-a influențat. Nu știu cum — cum să explic asta. Dar viața mea a devenit atât de diferită după ce l-am întâlnit”.

Judecătorul Laura Swain a concluzionat că inculpata a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune, invocând continuarea consumului de alcool și „hărțuirea agentului în ciuda avertismentelor repetate”.

Zarubina a pledat vinovată pentru două capete de acuzare privind declarații false – atât către FBI, cât și către autoritățile de imigrare, unde ar fi negat implicarea în activități de prostituție într-o cerere de naturalizare.

Sentința este programată pentru 11 iunie, iar potrivit legislației federale, aceasta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.