Zelenski și Putin ar putea avea o întâlnire în următoarele trei săptămâni: Trump ar putea participa

Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat duminică, 22 februarie, că o întâlnire între președinții Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Rusiei, Vladimir Putin, ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, menționând că președintele american Donald Trump s-ar putea alătura discuțiilor. Informația a fost oferită într-un interviu acordat postului Fox News.

„Noi, împreună cu Jared Kushner, sperăm că propunerile pe care le-am pus pe masă vor aduce părțile împreună în următoarele trei săptămâni și ar putea duce la un summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Ar putea fi o întâlnire trilaterală, cu participarea președintelui Donald Trump. Vom vedea”, a declarat Steve Witkoff.

Trimisul special a subliniat că președintele american nu dorește să participe la discuții care, în opinia sa, nu vor produce rezultate concrete. „Are o abilitate unică de a face acest lucru. Sper că veți auzi vești bune în următoarele săptămâni”, a adăugat Witkoff.

Steve Witkoff a menționat că a fost criticat pentru întâlnirile frecvente cu Vladimir Putin, dar că acestea au fost necesare pentru a înțelege clar poziția părții ruse, precizând că s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin de opt ori.

Anterior, mai multe publicații au raportat posibilitatea unei întâlniri directe între Zelenski și Putin. Discuțiile trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc la Geneva în perioada 17–18 februarie, abordând subiecte umanitare și de securitate, inclusiv diferențele teritoriale dintre cele două state.

Potrivit Axios, negocierile „au ajuns într-un impas” din cauza poziției Rusiei, însă Witkoff a afirmat că întâlnirile „au dus la progrese semnificative”.

Pe 18 februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuțiile ca fiind dificile, precizând că s-au înregistrat progrese doar în ceea ce privește aspectele militare, inclusiv acordul privind monitorizarea încetării focului cu participarea SUA.

Șeful delegației Ucrainei la Geneva, Rustem Umerov, a declarat că lucrările au fost „intense și substanțiale”, implicând atât delegațiile politice, cât și pe cele militare, care au discutat parametrii de securitate și mecanismele de punere în aplicare a eventualelor decizii. Unele aspecte au fost clarificate, altele necesitând coordonare suplimentară.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a descris discuțiile ca fiind „profesionale”. Pe 19 februarie, președintele Zelenski a programat o întâlnire cu echipa de negociatori revenită de la Geneva pentru a stabili următoarele etape ale negocierilor.