Președintele Poloniei: Cooperarea în domeniul securităţii este interesul atât al Poloniei cât şi al României

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat joi, la Varșovia, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, că relația dintre cele două state are o importanță strategică încă din 2009. Liderul polonez a subliniat că vizita șefului statului român confirmă parteneriatul dintre cele două țări și a amintit simbolic de prezența steagurilor României la Palatul Prezidențial.

Karol Nawrocki a afirmat că se bucură de vizita președintelui român la Varșovia și a subliniat importanța colaborării dintre cele două state, stabilită oficial în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Mă bucur foarte mult că Polonia, Varsovia şi preşedintele au fost vizitaţi de preşedintele României, care este partenerul nostru strategic, domnul Nicuşor Dan. Aşa cum am spus, România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009. Atunci preşedinţii noştri au semnat partenerul strategic, care a fost executat de mulţi ani şi acesta a fost subiectul vizitei de astăzi a preşedintelui României”, a spus preşedintele Poloniei, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan.

Liderul polonez a explicat că, în ultimele zile, în jurul Palatului Prezidențial și în interiorul clădirii au fost arborate steaguri românești, gest care simbolizează solidaritatea dintre cele două popoare.

„Aş dori să reamintesc polonezilor şi românilor că este ziua solidarităţii între popoarele noastre, de aceea avem şi steaguri româneşti în palatul nostru. Bineînţeles, au fost pregătite şi pentru vizita domnului preşedinte, care este partenerul nostru strategic”, a mai spus el.

Președintele Poloniei a menționat că discuțiile dintre cei doi lideri au vizat și teme importante de securitate, bazate pe cooperarea în cadrul NATO, al Uniunii Europene și în relația cu Statele Unite.

„Mă bucur foarte mult că împreună cu domnul preşedinte suntem convinşi despre faptul că atât prezenţa armatei SUA în Polonia şi în România, precum şi cooperarea în domeniul securităţii, este interesul atât al Poloniei cât şi al României”, a adăugat Karol Nawrocki.

Potrivit acestuia, relația dintre cele două țări se sprijină pe trei piloni importanți, printre care apartenența la Alianța Nord-Atlantică, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și colaborarea strategică cu Statele Unite.

În cadrul întrevederii, cei doi președinți au discutat și despre cooperarea regională în cadrul Inițiativei celor Trei Mări și despre evoluția formatului B9.

„Iniţiativa celor trei mări are peste 130 milioane de cetăţeni. Sunt economii care se dezvoltă foarte rapid şi joacă un rol foarte important din punct de vedere economic, ceea ce este aşteptat de popoarele noastre. În luna mai vom avea Summitul formatului B9. (..) Dorim să extindem acest format B9 în formatul B12 sau B11, pentru a închide această axă a responsabilităţii şi prin România sau prin Polonia”, a anunţat preşedintele Poloniei.

Karol Nawrocki a precizat că a găsit în Nicușor Dan un partener pentru aceste proiecte regionale și că, în timpul summitului din luna mai, ar putea fi extinsă invitația și către statele scandinave. Discuțiile dintre cei doi lideri au inclus și teme geopolitice, printre care situația din Orientul Mijlociu și evoluția Uniunii Europene.

„Discuţiile noastre au abordat şi nişte subiecte geopolitice. Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este un lucru firesc. Am discutat direcţia în care merge Uniunea Europeană. Ne-am ghidat de un pragmatism la ce ne aşteptăm de la Uniunea Europeană, pragmatismul care ia în considerare şi nişte emoţii şi perspectivele regiunii noastre. Împreună cu domnul preşedinte avem aceeaşi părere, ceea ce mă bucură foarte mult şi mulţumesc pentru acest fapt domnului preşedinte”, a mai spus Karol Nawrocki.

Președintele Poloniei a subliniat că relația dintre cele două state nu se limitează la declarații politice, ci include și cooperare militară directă.

„Nu vorbim numai de strategii, nu sunt numai discuţii politice, economice, despre formate politice, dar avem şi militari polonezi în România şi militari români în Polonia. Şi îi salutăm din suflet acum. Ne bucură relaţiile economice între Polonia şi România. Am consacrat şi un fragment al discuţiei noastre acestui subiect. Exporturile poloneze au crescut cu 3,3% în România, iar din România în Polonia au crescut cu peste 1,5%. Creşte numărul de companii care sunt interesate de investiţii în România şi cred că întâlnirea noastră de astăzi arată climatul pentru dezvoltarea economică spre folosul ambelor ţări”, a menţionat el.

Karol Nawrocki a amintit că atât el, cât și Nicușor Dan au devenit președinți în luna mai 2025 și că vor avea noi ocazii de a se întâlni în perioada următoare. Președintele Poloniei a precizat că următoarea întâlnire va avea loc la București, pe 13 mai, în timpul summitului B9.

„Întâlnirea noastră următoare cu siguranţa va fi Summit-ul NATO din Ankara, dar sunt confins că vor mai fi şi alte prilejuri pentru a ne întâlni în afara acestor formate”, a arătat preşedintele Poloniei în discurs.