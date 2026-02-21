Exclusiv. Medalia de la Jocurile Olimpice, un barometru economic. Ce spune aurul de 5.000 de dolari despre lumea de azi

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 marchează nu doar performanțe sportive memorabile, ci și un record economic. Medaliile acordate în acest an sunt cele mai valoroase din istoria modernă a competiției, cel puțin din perspectiva valorii materiale.

Paradoxul este că nu cantitatea de aur din compoziția lor s-a schimbat semnificativ, ci prețul metalelor prețioase pe piețele internaționale. O medalie olimpică de aur cântărește aproximativ 500 de grame, însă conține doar în jur de 6 grame de aur pur, iar restul este, în mare parte, argint.

Cu aurul tranzacționat în jurul valorii de 4.900–5.000 de dolari uncia troy și argintul la niveluri ridicate, valoarea intrinsecă a unei medalii de aur este estimată în prezent la 2.100–2.200 de dolari, în timp ce medalia de argint ajunge la 1.200–1.300 de dolari.

Pentru sportivi, distincția rămâne neprețuită. Pentru economiști, însă, ea devine un studiu de caz despre inflație, monede și rolul aurului într-o lume marcată de incertitudine.

Victor Dima, Manager de Trezorerie în cadrul Tavex România, explică în detaliu cum se ajunge la aceste cifre și ce s-ar întâmpla dacă prețul metalului galben ar continua să crească.

„Prețul unei uncii de aur, adică 31,1 grame, este în acest moment de 4.923 dolari. Asta înseamnă că dacă o medalie olimpică de aur conține aproximativ 6 grame de aur pur, iar prețul per gram de aur pur în acest moment este de aproximativ 158 dolari, valoarea aurului din interior ar fi de aproximativ 950 dolari”, afirmă el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

La această sumă se adaugă însă valoarea argintului din compoziție. „Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere și restul materialului folosit în producerea ei, respectiv mare parte argint, lucru ce ar crește cu siguranță prețul acesteia în funcție de cotația internațională a argintului. Bineînțeles, vorbind acum strict doar de valoarea materială, nu de cea simbolică sau istorică a unei medalii olimpice”, a mai spus Victor Dima.

Dacă aurul ar mai crește cu 10–15%, valoarea intrinsecă a medaliei ar urca proporțional. Ceea ce ar împinge recordul și mai sus. Medalia devine astfel un indicator indirect al dinamicii pieței globale a metalelor prețioase.

Creșterea valorii nu are legătură cu o eventuală „generozitate” olimpică în folosirea aurului. Conținutul a rămas, în esență, același de zeci de ani.

„Tradiția olimpică nu s-a schimbat, conținutul de aur fiind același de zeci de ani. Cu toate acestea, valoarea aurului raportată la valutele fiat (USD, EUR) este cea care s-a modificat, cu atât mai mult în perioade de incertitudini geopolitice și macroeconomice”, subliniază Victor Dima.

Altfel spus, medaliile nu sunt mai „bogate” în aur, ci dolarul și euro sunt mai puțin puternice în raport cu acesta.

În spatele recordului olimpic se află o realitate economică mult mai amplă. Prețul aurului a fost împins în sus de o combinație de factori structurali și emoționali.

„Valoarea metalului galben este în mare parte datorată cererii. Când aceasta crește foarte mult, crește implicit și prețul. Important este să înțelegem factorii care au declanșat această cerință masivă din ultima perioadă”, explică managerul de trezorerie.

El enumeră mai mulți factori esențiali. Inflația persistentă, chiar și atunci când ritmul anual încetinește, a lăsat nivelul general al prețurilor mult peste cel anterior anului 2020. Aurul este perceput ca protecție împotriva erodării puterii de cumpărare și ca „monedă fără emitent”, deci fără risc de tipărire excesivă.

Dobânzile reale scăzute sau incerte reduc costul de oportunitate al deținerii aurului, făcându-l mai atractiv decât obligațiunile. În paralel, procesul de de-dolarizare și cumpărările masive ale băncilor centrale, în special din China, Rusia și state din Orientul Mijlociu, au creat o cerere structurală, nu doar speculativă.

„Războaie, sancțiuni, tensiuni comerciale, fragilitatea lanțurilor de aprovizionare fac ca aurul să devină un ‘partener de încredere’ în portofoliul oricărui investitor”, spune Victor Dima în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei. În plus, deficitele bugetare ridicate și datoriile publice record au slăbit încrederea în monedele fiat.

Inflația, tensiunile geopolitice sau politicile băncilor centrale au alimentat actuala evoluție. În acest sens, Victor Dima este de părere că „aceștia sunt factorii principali care au împins prețul spre maxime istorice. Inflația care erodează puterea de cumpărare, tensiunile geopolitice care cresc aversiunea față de risc, cât și băncile centrale care cumpără masiv aur pentru reducerea riscului rezervelor, fac ca aurul să câștige teren. Aurul reacționează mai mult la frică și la incertitudine, decât la creștere economică”.

Observația sa explică și diferența rapidă față de Jocurile Olimpice de Vară Paris 2024, când valoarea materială a unei medalii de aur era estimată la aproximativ 900–1.000 de dolari. În doar doi ani, suma s-a dublat.

„Tensiunile geopolitice au crescut, inflația globală a accelerat, băncile centrale și-au crescut masiv rezervele de aur pentru a reduce dependența de dolar și, bineînțeles, a crescut cererea de protecție, nu de randament. Piața aurului este foarte sensibilă la schimbări de sentiment, uneori mai rapid decât alte piețe”, explică Victor Dima.

Prima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, în 1924, la Chamonix, a oferit medalii care conțineau aproximativ aceeași cantitate de aur, circa 6 grame. Atunci, valoarea oficială a aurului plasa conținutul medaliei la aproximativ 5 dolari. Astăzi, aceleași 6 grame valorează aproape 1.000 de dolari.

„Inflația este constantă și există, fie că o resimțim sau nu. Trebuie să înțelegem că diferența vine aproape integral din pierderea puterii de cumpărare a dolarului”, a mai punctat specialistul.

Faptul că valutele fiat sunt supuse riscului de producție masivă, aurul, care este o resursă finită și nu poate fi reprodusă, este activul către care orice investitor se va îndrepta în momentele de incertitudine.

„Acesta a fost și va fi activul real de a conserva valoarea”, a mai explicat el. Istoria medaliilor olimpice devine, astfel, o cronologie paralelă a istoriei monetare moderne.

Medaliile olimpice pot fi considerate un barometru al pieței aurului, dar în mod indirect. Victor Dima subliniază că, „dacă este să vorbim simbolic, cu siguranță, însă din punct de vedere economic, doar indirect. O medalie de aur este un barometru ‘simbolic’ deoarece prețul ei material urmărește tendința pieței, dar ea reprezintă mai mult o investiție în istorie și prestigiu decât o investiție directă în aur pur. Prețul aurului nu urcă datorită medaliilor, ci medaliile reflectă contextul mai amplu al pieței.”

Podiumul olimpic din 2026 reflectă nu doar performanța umană, ci și tensiunile unei economii globale în căutare de stabilitate. Aurul rămâne un reper al încrederii, sau, poate mai corect spus, al lipsei ei. Iar fiecare medalie câștigată pe gheața sau pe zăpada Italiei poartă, pe lângă gloria sportivă, și amprenta unei epoci economice marcate de incertitudine.