Creșteri pe piețele bursiere asiatice, în ciuda temerilor globale legate de inteligența artificială

Piețele bursiere din Asia au înregistrat evoluții pozitive miercuri, într-un context dominat de preocupări persistente privind sectorul inteligenței artificiale și de fluctuații pe piața petrolului. Investitorii au reacționat atât la semnalele din SUA, cât și la declarațiile venite din Orientul Mijlociu, în timp ce deciziile băncilor centrale au influențat cursurile valutare din regiune, potrivit Reuters.

Indicele japonez Nikkei 225 a avansat cu 1,4%, întrerupând o serie de trei ședințe consecutive de scăderi.

În Australia, indicele S&P/ASX200 a crescut cu 0,5%. Mai multe piețe majore din regiune, inclusiv China continentală, Hong Kong, Singapore, Taiwan și Coreea de Sud, au rămas închise cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou Lunar.

Contractele futures indicau deschideri ușor pozitive pe bursele europene. Futures pe Euro Stoxx 50 au crescut cu 0,07%, cele pe DAX cu 0,06%, iar futures pe FTSE au urcat cu 0,14%. Pe Wall Street, futures pe S&P 500 erau, de asemenea, pe plus, cu un avans de 0,06%.

Atmosfera relativ optimistă din Asia a urmat unei sesiuni considerate lipsite de direcție clară în SUA, unde investitorii au analizat perspectivele boom-ului în inteligența artificială.

În ultimele săptămâni, piețele au fost influențate de temeri legate de posibile supra-investiții în companiile din domeniul AI și de impactul potențial al noilor tehnologii asupra pieței muncii.

Analiștii NAB au subliniat că incertitudinile rămân ridicate. „Incertitudinea legată de AI rămâne o sursă de volatilitate, atât din perspectiva dificultății de a evalua care companii AI vor fi câștigătoare sau perdante, cât și în ceea ce privește impactul pe care AI îl va avea asupra altor companii și sectoare ale economiei”, au transmis aceștia.

Randamentele titlurilor de stat americane au înregistrat creșteri moderate. Randamentul obligațiunilor SUA pe 10 ani a urcat cu 1,7 puncte de bază, la 4,0712%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a crescut cu 1,6 puncte de bază, la 4,7011%.

Investitorii au așteptat publicarea minutelor ședinței din ianuarie ale Federal Reserve, document considerat relevant pentru indicii privind viitoarea traiectorie a ratelor dobânzilor.

Prețurile petrolului au fluctuat după ce ministrul de externe al Iranului a anunțat progrese în discuțiile nucleare cu Statele Unite.

Contractele futures pentru petrolul Brent și West Texas Intermediate au crescut cu aproximativ 0,2% – 0,3%, la 67,60 dolari, respectiv 62,51 dolari pe baril, după ce în sesiunea anterioară au închis la minimele ultimelor două săptămâni.

Potrivit oficialului iranian, Teheranul și Washingtonul au ajuns la un acord privind principalele „principii directoare” pentru soluționarea disputei nucleare.

Declarațiile au contribuit la diminuarea îngrijorărilor legate de un posibil conflict militar în apropierea Strâmtorii Hormuz, zonă strategică pentru transportul global de petrol.

Aurul a revenit pe creștere după un debut negativ, înregistrând un avans de 1%, până în jurul valorii de 4.926 dolari pe uncie. Argintul a crescut cu 2,15%, la aproximativ 74,94 dolari pe uncie.

Indicele dolarului american a consemnat o ușoară apreciere în tranzacțiile asiatice, până la 97,22. Moneda americană a rămas susținută de persistența riscurilor geopolitice și de așteptările privind politica monetară a SUA.

Euro a scăzut cu 0,1%, la 1,1843 dolari, iar lira sterlină s-a stabilizat la 1,3555 dolari.

Dolarul neozeelandez a coborât cu 0,8%, până la 0,5998 dolari, după ce Reserve Bank of New Zealand a menținut dobânda de politică monetară la 2,25% și a indicat că politica va rămâne acomodativă pentru o perioadă extinsă.

Un raport publicat anterior a indicat că emisiunile anuale de obligațiuni ale Japoniei ar putea crește cu 28% în următorii ani, pe fondul costurilor mai ridicate de finanțare a datoriei.

Estimările Ministerului de Finanțe sugerează necesitatea unor emisiuni de până la 38 trilioane yeni în anul fiscal 2029.