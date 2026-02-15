Social

Cele mai vizitate locuri din Thailanda. Ce aleg turiștii să vadă

Wat Arun. Sursa foto: Wikipedia
Thailanda rămâne una dintre destinațiile majore din Asia, iar preferințele de vizitare se grupează, de regulă, în jurul a câtorva repere clare: capitala, orașe din nord cu temple și peisaje montane, insule din Marea Andaman și situri istorice protejate internațional.

Palatul Regal și marile temple de pe Chao Phraya

În Bangkok, unul dintre punctele centrale ale vizitei este Marele Palat, un ansamblu de clădiri situat în centrul orașului, care a servit drept reședință regală începând din 1782. Zona este frecvent inclusă în itinerariile turiștilor deoarece reunește clădiri oficiale și lăcașuri de cult importante, iar vizita este, de regulă, completată de opriri la templele din apropiere și de pe malurile fluviului.

În aceeași zonă, în programele de vizitare apar frecvent temple precum Wat Arun, unul dintre reperele cunoscute ale orașului, vizibil de pe fluviul Chao Phraya. De regulă, vizitele sunt organizate pe trasee care includ palate, temple și opriri pe malul râului, într-un interval concentrat, fără deplasări spre zone aflate la distanță mare.

Wat Arun

Wat Arun. Sursa foto: Wikipedia

Chiang Mai, unul dintre principalele orașe turistice

Chiang Mai este unul dintre principalele orașe turistice din nordul Thailandei, cunoscut pentru templele sale și pentru posibilitățile de vizitare din împrejurimi, prin excursii de o zi.

Un obiectiv ales în mod frecvent este Wat Phra That Doi Suthep, prezentat de site-ul oficial al Tourism Authority of Thailand drept cel mai important templu din Chiang Mai. Pentru turiști, vizita are de regulă două componente: experiența spirituală și perspectiva panoramică asupra zonei, care transformă oprirea într-un reper ușor de integrat într-un itinerar de două-trei zile în nord.

Phuket și excursiile spre insulele din Marea Andaman

Phuket este frecvent ales ca punct de plecare pentru vacanțe la plajă și ieșiri pe mare, iar interesul turiștilor vizează în principal excursii de o zi către insule și golfuri din apropiere. Tururile către Phi Phi, Maya Bay și alte insule din zona Krabi sunt printre cele mai întâlnite opțiuni, indicând o cerere constantă pentru itinerare scurte, organizate, axate pe peisajul marin.

În practică, alegerea turiștilor urmărește un tipar: plajă și fotografie în puncte recunoscute internațional, plus opriri pentru înot sau snorkeling acolo unde regulile locale permit. Acest format rămâne unul dintre cele mai căutate, deoarece oferă într-un interval limitat o imagine asupra reliefului de coastă din sudul Thailandei.

Ayutthaya, orașul istoric protejat de UNESCO

La distanță relativ mică de Bangkok, Ayutthaya este o alegere frecventă pentru o excursie de o zi. UNESCO descrie „Orașul istoric Ayutthaya” ca a doua capitală a Regatului Siam, fondată în 1350, care a înflorit între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea și a devenit un centru major de diplomație și comerț. Această poziționare istorică explică interesul turiștilor pentru ruinele templelor și pentru traseele care urmăresc structura vechii capitale.

Templu din Ayutthaya

Templu din Ayutthaya. Sursa foto: Wikipedia

Vizita se concentrează, de obicei, pe complexul de vestigii și pe templele reprezentative, fiind aleasă de cei care vor să adauge o componentă istorică unui sejur urban în Bangkok, fără a schimba complet ritmul călătoriei.

