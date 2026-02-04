Social

O fetiță de cinci ani din Capitală, lovită mortal de o mașină chiar în fața școlii. La volanul mașinii se afla o femeie

O fetiță de cinci ani din Capitală, lovită mortal de o mașină chiar în fața școlii. La volanul mașinii se afla o femeieAccident. Sursă foto: Facebook
O fetiță în vârstă de cinci ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autoturism, marți, în fața unei școli din Capitală. Micuța se afla împreună cu bunica ei în momentul impactului, iar accidentul s-a produs într-o zonă frecventată de elevi și părinți, la o oră la care traficul era intens. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Fetiță de cinci ani, lovită mortal de o mașină chiar în fața școlii. La volanul mașinii se afla o femeie

La volanul mașinii se afla o femeie. Rănile suferite de copil au fost incompatibile cu viața.

Bunica a suferit mai multe leziuni, iar șoferița a fost supusă testării cu etilotestul, rezultatul indicând că aceasta nu a consumat alcool.

Copilul ar fi fost prins sub autoturism

