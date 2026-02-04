O fetiță de cinci ani din Capitală, lovită mortal de o mașină chiar în fața școlii. La volanul mașinii se afla o femeie

Potrivit unei postări făcute de un participant la trafic, accidentul s-a produs pe strada Prevederii din Sectorul 3, în fața unui Școlii gimnaziale numărul 20. Copilul ar fi fost surprins sub autoturism, suferind leziuni extrem de grave. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul copilului.

Adolescentul de 16 ani, rănit grav în urma coliziunii dintre două motociclete, a murit marți noapte la Spitalul Județean Suceava. Accidentul s-a produs în urmă cu mai bine de o săptămână în localitatea Zvoriștea . Tânărul era internat în stare critică, cu leziuni extrem de severe la nivelul capului, iar medicii au avut încă de la început un prognostic rezervat. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, starea sa nu s-a mai putut stabiliza.

Potrivit anchetatorilor, accidentul a avut loc în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe o arteră de circulație secundară din Zvoriștea. Cei doi adolescenți implicați, în vârstă de 16 și 17 ani, se deplasau din sensuri opuse și, conform primelor date, circulau pe axul drumului. În circumstanțe care rămân neclare, motocicletele s-au izbit frontal. Impactul a fost extrem de violent, iar băiatul de 16 ani a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital. Celălalt minor, conștient și cooperant, a ajuns și el la unitatea medicală, fiind ulterior testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero.

Edi, adolescentul care și-a pierdut viața, era descris de cei apropiați ca fiind un copil cuminte, respectuos și iubit de comunitate. Spuneau despre el că iubea tradițiile și obiceiurile de iarnă și că se bucura sincer de momentele petrecute alături de ceilalți. Dacă tânărul de 17 ani a suferit doar leziuni relativ ușoare, pentru Edi urmările accidentului au fost fatale. Polițiștii au stabilit că niciunul dintre minori nu deținea permis de conducere și că motocicletele implicate nu erau înmatriculate, detalii care complică și mai mult tabloul unei tragedii care a îndoliat o întreagă comunitate.