Cum s-a produs tragedia din județul Sibiu, în care doi frați au murit înecați într-un pârâu

Tragedia a avut loc în comuna Chirpăr, din județul Sibiu, unde doi copii, frate și soră, în vârstă de șase, respectiv nouă ani, s-au înecat în apa unui pârâu, în momentul în care gheața de la suprafață a cedat sub greutatea lor. Cazul a ajuns în atenția DGASPC Sibiu, care face verificări legate de modul în care micuții erau supravegheați.

Cei doi copii ar fi scăpat pentru câteva minute de sub supravegherea mamei și au ajuns din fața casei pe malul pârâului din apropiere, unde, cel mai probabil, au vrut să testeze gheața formată la suprafață.

Pojghița s-a rupt, iar copiii s-au scufundat în apa rece, întreaga scenă fiind văzută de fratele lor mai mic, în vârstă de doar trei ani.

Potrivit declarațiilor mamei, după ce au venit de la școală, cei doi frați mai mari au ieșit pe ulița din fața casei pentru a se juca împreună cu cățelul familiei, luându-l cu ei și pe fratele cel mic.

La un moment dat, copiii s-au îndepărtat de casă și au ajuns pe malul pârâului, unde gheața era aproape topită, iar circumstanțele exacte în care cei doi frați au căzut în apă nu sunt, deocamdată, cunoscute.

În jurul orei 17.00, mama copiilor a realizat că aceștia lipsesc și a cerut ajutorul vecinilor, iar în scurt timp întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a-i căuta, arată știrileprotv.ro. Au fost alertate și echipajele de prim-ajutor, la fața locului intervenind inclusiv un elicopter SMURD. Fetița a fost găsită la scurt timp, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Drama este cu atât mai mare cu cât, în ultimii doi ani, familia din Chirpăr a mai pierdut doi copii, ambii băieți, care au murit în urma unor complicații provocate de pneumonie. În prezent, părinții mai au un singur copil, care a rămas, deocamdată, în grija lor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a anunțat că a demarat verificări în acest caz, situația fiind tratată ca una de risc, având în vedere decesul a patru copii în cadrul aceleiași familii. Reprezentanții instituției precizează că legislația nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială pentru copilul rămas, fără o evaluare complexă.

Potrivit DGASPC Sibiu, părinții și copilul vor beneficia de servicii gratuite de consiliere psihologică, ca măsură de suport și prevenție, în cadrul Centrului de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Iasmina”, aflat în subordinea instituției. Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială. În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie”, arată instituția.