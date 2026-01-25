Social

Plan Roșu de Intervenție activat în județul Sibiu, după un accident grav cu șapte persoane implicate

Plan Roșu de Intervenție activat în județul Sibiu, după un accident grav cu șapte persoane implicate
Un grav accident rutier, în care au fost implicate șapte persoane, s-a produs duminică seara pe DJ 106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, în județul Sibiu. Din cauza numărului mare de victime și a gravității situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis  că  una dintre victime a rămas încarcerată în urma impactului și a fost găsită în stop cardio-respirator. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea persoanei dintre fiarele autoturismului și pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Trafic restricționat pe DJ 106G

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și două ambulanțe SMURD. În sprijinul acestora au fost alocate și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Din cauza intervenției echipajelor și a cercetărilor desfășurate la fața locului, traficul rutier în zonă a fost restricționat. Circulația se desfășoară alternativ, sub coordonarea autorităților.

