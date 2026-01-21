Social

Accident grav pe A1. O persoană a murit, iar alte două sunt rănite

Comentează știrea
Accident grav pe A1. O persoană a murit, iar alte două sunt răniteAccident A1/ Sursa foto ISU Hunedoara
Din cuprinsul articolului

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineață pe autostrada A1, pe sensul Deva – Sibiu, în apropierea localității Simeria, județul Hunedoara, soldându-se cu un deces și două persoane rănite, printre care și o fetiță de șase ani. Traficul pe sectorul afectat a fost deviat pentru desfășurarea intervenției, a anunțat ISU Hunedoara.

Accident grav pe A1

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, coliziunea s-a produs între un autoturism și un autocamion. La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje ale Detașamentului Deva, inclusiv o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, precum și echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean.

smurd

sursa foto, EVZ

„O persoană a decedat şi alte 2 au fost grav rănite în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă pe autostrada A1, pe sensul de mers Simeria – Orăştie. Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism şi un autocamion”, transmite ISU Hunedoara.

O persoană a murit, iar alte două sunt rănite

În autoturism se aflau trei persoane: conducătoarea auto, un bărbat și o fetiță de șase ani. Echipajele de salvare au extras mai întâi copilul, aplicând imediat manevre de resuscitare și transportând-o de urgență la spital. Bărbatul, care era conștient, a suferit multiple traumatisme și a fost preluat și transportat la UPU Deva. Din păcate, femeia aflată la volan a fost declarată decedată la locul accidentului.

Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
Secretele Mădălinei Ghenea pentru o siluetă perfectă. Are reguli stricte
Secretele Mădălinei Ghenea pentru o siluetă perfectă. Are reguli stricte
SMURD

SMURD. Sursa foto: Arhiva EVZ

Șoferul autocamionului nu a necesitat îngrijiri medicale, fiind în afara vehiculului la sosirea echipelor de intervenție.

Traficul a fost blocat

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul a fost blocat pe tronsonul afectat și deviat între kilometrii 354 și 334, pe DN 7, pe ruta Simeria – Orăștie, până la finalizarea măsurilor de salvare și curățarea carosabilului.

Recent, un alt accident a avut loc în Chiajna, în județul Ilfov. O mașină a fost lovită în plin de trenul Giurgiu-București Nord.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:48 - Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
09:36 - Secretele Mădălinei Ghenea pentru o siluetă perfectă. Are reguli stricte
09:31 - Regimul din Iran apelează la luptători străini pentru represiune
09:26 - Accident grav pe A1. O persoană a murit, iar alte două sunt rănite
09:18 - Trump: Iranul va fi șters de pe fața pământului în cazul unui asasinat
09:12 - Ultima fiică a Reginei, între dragostea de țară și chemarea ortodoxiei străbune

HAI România!

România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”

Proiecte speciale