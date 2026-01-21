Accident grav pe A1. O persoană a murit, iar alte două sunt rănite

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineață pe autostrada A1, pe sensul Deva – Sibiu, în apropierea localității Simeria, județul Hunedoara, soldându-se cu un deces și două persoane rănite, printre care și o fetiță de șase ani. Traficul pe sectorul afectat a fost deviat pentru desfășurarea intervenției, a anunțat ISU Hunedoara.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, coliziunea s-a produs între un autoturism și un autocamion. La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje ale Detașamentului Deva, inclusiv o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, precum și echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„O persoană a decedat şi alte 2 au fost grav rănite în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă pe autostrada A1, pe sensul de mers Simeria – Orăştie. Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism şi un autocamion”, transmite ISU Hunedoara.

În autoturism se aflau trei persoane: conducătoarea auto, un bărbat și o fetiță de șase ani. Echipajele de salvare au extras mai întâi copilul, aplicând imediat manevre de resuscitare și transportând-o de urgență la spital. Bărbatul, care era conștient, a suferit multiple traumatisme și a fost preluat și transportat la UPU Deva. Din păcate, femeia aflată la volan a fost declarată decedată la locul accidentului.

Șoferul autocamionului nu a necesitat îngrijiri medicale, fiind în afara vehiculului la sosirea echipelor de intervenție.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul a fost blocat pe tronsonul afectat și deviat între kilometrii 354 și 334, pe DN 7, pe ruta Simeria – Orăștie, până la finalizarea măsurilor de salvare și curățarea carosabilului.

