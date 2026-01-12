România se pregătește pentru un an istoric în infrastructură. Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026

România intră în 2026 cu perspectiva celui mai important an din istoria infrastructurii rutiere de mare viteză. Secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu anunță că, pe parcursul acestui an, vor fi dați în trafic între 245 și 285 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, un nivel fără precedent până acum.

Anul 2026 reprezintă al șaselea an al Decadei Infrastructurii de Transport, lansată în 2020 odată cu Planul Investițional pentdrum eru perioada 2021–2030. Recordul anterior, stabilit în 2024, când au fost inaugurați aproximativ 200 de kilometri de drumuri rapide, urmează să fie depășit semnificativ.

Odată cu noile inaugurări, România va trece de pragul de 1.650 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare. Astfel, până în 2027, țara va putea afirma că a construit, începând din 2020, un număr de kilometri similar cu cel realizat în cei 48 de ani anteriori, de la inaugurarea Autostrăzii București–Pitești în 1972 și până în 2020.

Pentru prima dată, România va da în trafic tuneluri rutiere de autostradă. Tunelul Curtea de Argeș, situat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, va fi inaugurat odată cu întreaga secțiune. De asemenea, Tunelul Margina, de pe lotul Margina–Holdea al Autostrăzii Lugoj–Deva, va completa legătura continuă de autostradă de la Sibiu până la granița de vest, deși execuția acestuia rămâne una complexă.

Tot în 2026 va începe execuția primului tunel de autostradă forat cu instalație mecanică de tip TBM. Este vorba despre Tunelul Poiana, cu o lungime de 1,9 kilometri, aflat pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Capitala va deveni primul oraș din România cu o centură completă la nivel de autostradă. Autostrada Bucureștiului A0 va fi finalizată pe toți cei 102 kilometri, odată cu deschiderea Lotului 1 Nord, Lotului 3 Nord și Lotului 4 Nord.

Autostrada Moldovei A7 va fi finalizată integral până la Pașcani prin darea în trafic a încă 124 de kilometri. Lungimea totală a traseului Ploiești–Pașcani va ajunge astfel la 318 kilometri.

În același timp, cel mai lung traseu continuu de autostradă din România va totaliza 662 de kilometri, pe axa Craiova–Pitești–București–A0 Sud–Ploiești–Buzău–Focșani–Bacău–Pașcani.

Podul de Flori peste Prut, între Ungheni (România) și Ungheni (Republica Moldova), va fi dat în trafic în 2026. Acesta este primul pod rutier peste Prut la nivel de autostradă construit în ultimii aproximativ 60 de ani și va deschide oficial un coridor de mare viteză între România și Republica Moldova.

În Transilvania, circulația pe Autostrada A3 va fi extinsă prin inaugurarea mai multor tronsoane: Suplacu de Barcău–Chiribiș, Nădășelu–Mihăiești, Mihăiești–Zimbor, cu viaductele Nădășelu și Topa Mică, Zimbor–Poarta Sălajului și Chiribiș–Biharia, acesta din urmă urmând să fie deschis înainte de termen.

De asemenea, drumul expres Brăila–Galați va fi dat în trafic, iar primii kilometri din Autostrada Unirii A8, pe tronsonul Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, vor fi deschiși circulației. Totodată, România va contracta lucrările pentru primul tronson de autostradă din Republica Moldova, realizat în parteneriat cu Guvernul de la Chișinău.

Absorbția integrală a fondurilor nerambursabile din PNRR reprezintă principala prioritate, 2026 fiind anul de închidere a programului. De asemenea, este esențială contractarea până în luna mai 2026 a tuturor secțiunilor A7 și A8 finanțate prin Programul SAFE.

Pe lista priorităților se află și finalizarea revizuirii Acordului de Mediu pentru Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu–Pitești, precum și emiterea autorizațiilor de construire pentru întregul traseu.

Restanțele din anul precedent urmează să fie eliminate, iar Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi conectate complet la nivel de autostradă. Circulația neîntreruptă va fi posibilă pe axele Craiova–Pitești–București–Ploiești–Buzău–Focșani–Bacău, pe o lungime de 575 de kilometri, și Bacău–Focșani–Buzău–Ploiești–București–Constanța, pe 506 kilometri. Din toamnă, legătura va fi extinsă până la Pașcani.

La intrarea în anul 2026, România are 837 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în execuție și deja contractați, alți 487 de kilometri în procedură de licitație și 1.418 kilometri dați în trafic. Ministerul Transporturilor anunță că nu are datorii către antreprenori, ceea ce susține ritmul accelerat al investițiilor din acest an.