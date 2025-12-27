Doi frați de 12 și 14 ani au murit înecați în acumularea Tăcuta, Vaslui, după ce gheața s-a rupt sub ei

Doi frați, de 12 și 14 ani, și-au pierdut viața, sămbătă seara, după ce au încercat să traverseze acumularea Tăcuta, din județul Vaslui . Gheața pe care se aflau s-a rupt sub greutatea lor, iar cei doi minori au căzut în apă și s-au înecat. Copiii făceau parte dintr-un grup de colindători și au fost dați dispăruți de părinții lor în jurul orei 15.15, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

La faţa locului au acţionat Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare-salvare L200, o barcă pneumatică, TIM şi EPA, precum şi zece militari. Operaţiunea de salvare a fost desfăşurată sub coordonarea echipajelor de urgenţă.

Apelul la 112 a fost efectuat la ora 17:35, iar echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui s-au deplasat imediat la faţa locului. Operaţiunea a implicat autospeciale, barcă pneumatică şi militari pentru căutarea şi salvarea celor doi minori.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a transmis că ambii copii au fost scoși din lacul de acumularem însă, din păcăte, cei doi nu au mai putut fi salvați.