O femeie din Argeș, găsită fără suflare. Mama partenerului său susține că și-a provocat singură rănile 

O femeie din Argeș, găsită fără suflare. Mama partenerului său susține că și-a provocat singură rănile Poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Polițiștii și procurorii din Argeș au deschis un dosar penal și fac verificări pentru a stabili împrejurările în care o femeie de 38 de ani a murit după ce a fost înjunghiată. Rudele prin alianță susțin că aceasta și-ar fi provocat singură rănile, iar primele date din anchetă indică faptul că pe corp nu au fost identificate alte urme de violență, potrivit IPJ Argeș.

Victima s-ar fi înjunghiat în timp ce se afla singură în bucătăria locuinței

Potrivit IPJ Argeș, în jurul orei 00:15, polițiștii de la Secția 2 Poliție Pitești au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie, care a anunțat că o femeie de 38 de ani, partenera fiului său, s-ar fi înjunghiat în timp ce se afla singură în bucătăria locuinței.

Echipajele de poliție din mai multe structuri ale IPJ Argeș, alături de procurorii criminaliști de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, au ajuns la fața locului. Primele date din anchetă indică existența a două plăgi înjunghiate pe corpul femeii, una superficială. La examinarea inițială nu au fost identificate alte urme de violență.

„În urma verificărilor preliminarii, s-a stabilit că femeia de 38 de ani, prezenta două plăgi înjungiate, din care una superficială, fără a prezenta alte urme de violență pe corp”, a anunțat IPJ Argeș.

Sursa foto: dreamstime.com

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Argeș, unde urmează necropsia, pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

Un bărbat din județul Vaslui, găsit fără suflare de SAJ Vaslui

Reamintim că un bărbat de 55 de ani a fost găsit înjunghiat în piept, în urmă cu o săptămână, în localitatea Ciocani, din județul Vaslui. Daniel Ungureanu, purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, a declarat că apelul la 112 a fost făcut de fiica victimei, care a anunțat autoritățile că tatăl său ar fi fost atacat cu un cuțit de soție.

„Echipajul ajuns la caz a găsit victima fără semne vitale, având o plagă înjunghiată în zona precordială şi cu semnele morţii deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul. Soţia victimei a susţinut în prezenţa celor de la Ambulanţă că bărbatul s-a înjunghiat singur. Cazul a fost preluat de poliţie”, a anunțat Daniel Ungureanu. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul.

