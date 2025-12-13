Femeie dispărută de 17 ani în Neamț, găsită de polițiștii de frontieră din Timișoara

O femeie din județul Neamț, pe care familia a declarat-o dispărută în urmă cu 17 ani, a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timișoara. Femeia se stabilise în Italia și, la prima sa revenire în România, a apărut în aplicațiile Poliției ca persoană căutată, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Reprezentanții IPJ Neamț au transmis sâmbătă că descoperirea femeii a fost realizată în contextul unei anchete susținute și riguroase.

Potrivit reprezentanților IPJ Neamț, femeia dispăruse în anul 2009, când fiica sa avea 14 ani. De atunci, polițiștii au desfășurat verificări atât în România, cât și în mai multe state din Uniunea Europeană, pentru a putea stabili locația unde aceasta se afla.

Femeia a fost depistată pe 9 decembrie. Ancheta a arătat că aceasta se stabilise în Italia după plecarea din localitatea de domiciliu, iar la prima sa intrare în țară a apărut în aplicațiile Poliției ca persoană urmărită.

Polițiștii au transmis că reîntâlnirea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate de la dispariție, este una dintre cele mai emoționante povești ale sfârșitului de an. Evenimentul a fost posibil datorită activității continue a autorităților și perseverenței acestora în anchetă.

Aceasta a fost descrisă de polițiști ca o adevărată „minune de Crăciun”, realizată prin eforturile susținute ale oamenilor legii și prin speranța păstrată de familie pe întreaga durată a dispariției.