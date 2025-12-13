Social

Femeie dispărută de 17 ani în Neamț, găsită de polițiștii de frontieră din Timișoara

Comentează știrea
Femeie dispărută de 17 ani în Neamț, găsită de polițiștii de frontieră din TimișoaraMașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

O femeie din județul Neamț, pe care familia a declarat-o dispărută în urmă cu 17 ani, a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timișoara. Femeia se stabilise în Italia și, la prima sa revenire în România, a apărut în aplicațiile Poliției ca persoană căutată, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Femeie dispărută de 17 ani, găsită de polițiștii de frontieră

O femeie din Piatra-Neamț, dată dispărută de familie în urmă cu 17 ani, a fost identificată recent de polițiștii de frontieră din Timișoara. Descoperirea a fost rezultatul unei activități minuțioase de căutare desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț.

”O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de poliţiştii de frontieră din Timişoara, în urma unei lungi şi meticuloase activităţi de căutare” au transmis polițiștii

Reprezentanții IPJ Neamț au transmis sâmbătă că descoperirea femeii a adus claritate unei dispariții vechi și a fost realizată în contextul unei anchete susținute și riguroase. Aceasta a fost localizată în urma verificărilor efectuate de autorități, fără a se preciza alte detalii despre circumstanțele revenirii sale.

Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
Documentarul Recorder l-a provocat pe Gigi Becali să facă o dezvăluire de impact
Documentarul Recorder l-a provocat pe Gigi Becali să facă o dezvăluire de impact

Femeia a dispărut când fiica acesteia avea 14 ani

Potrivit reprezentanților IPJ Neamț, femeia dispăruse în anul 2009, când fiica sa avea 14 ani. De atunci, polițiștii au desfășurat verificări atât în România, cât și în mai multe state din Uniunea Europeană, pentru a putea stabili locația unde aceasta se afla.

Poliția de frontieră

Polițist de frontieră. Sursa foto Arhiva EVZ

Femeia a fost depistată pe 9 decembrie. Ancheta a arătat că aceasta se stabilise în Italia după plecarea din localitatea de domiciliu, iar la prima sa intrare în țară a apărut în aplicațiile Poliției ca persoană urmărită.

Revedere emoționantă între mamă și fiică

Polițiștii au transmis că reîntâlnirea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate de la dispariție, este una dintre cele mai emoționante povești ale sfârșitului de an. Evenimentul a fost posibil datorită activității continue a autorităților și perseverenței acestora în anchetă.

Aceasta a fost descrisă de polițiști ca o adevărată „minune de Crăciun”, realizată prin eforturile susținute ale oamenilor legii și prin speranța păstrată de familie pe întreaga durată a dispariției.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Deficit bugetar de miliarde de lei. Legea bugetului pentru 2026, aprobată în prima lectură
15:20 - Orban critică gestionarea de către Nicușor Dan a scandalului din Justiție. Ce ar fi făcut fostul consilier
15:13 - Întâlnire cu emoții la Dubai între Simona Halep și bărbatul care a făcut-o fericită într-un mod unic
15:05 - Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat în ambele sensuri în perioada sărbătorilor
14:52 - Conturi golite în doar câteva secunde. Atacul Spiderman, noua fraudă care lovește rapid
14:43 - Actorul Dick Van Dyke, la 100 de ani: Vreau să trăiesc mai mult. Femeie care-i dă energie

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale