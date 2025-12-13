Ce a scos la suprafață autopsia în cazul românului ucis în nordul Italiei

Noi detalii oficiale au fost făcute publice în cazul camionagiului român ucis în luna octombrie într-o parcare pentru TIR-uri din zona Bolzano Sud, în nordul Italiei. Procuratura italiană a anunțat rezultatele autopsiei efectuate asupra trupului lui Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani, confirmând un atac de o violență deosebită, soldat cu moarte rapidă.

Potrivit raportului medico-legal, bărbatul a fost înjunghiat de cinci ori, iar una dintre lovituri a fost fatală, afectând direct inima.

Conform concluziilor medicului legist, rana mortală a fost produsă în zona areolei stângi. Lama cuțitului a pătruns până la peretele ventriculului drept, declanșând un șoc cardiogen sever. Specialiștii au stabilit că această leziune a dus la deces într-un interval foarte scurt de timp.

Celelalte plăgi au fost identificate în partea superioară stângă a feței, pe bărbie, în partea stângă a pieptului și sub axila stângă. Toate rănile sunt considerate compatibile cu un atac direct, efectuat cu un obiect tăietor-înțepător.

Un element important reținut în raportul de autopsie este absența leziunilor specifice apărării. Medicul legist a precizat că pe corpul victimei nu au fost descoperite urme care să indice încercări de protecție sau de respingere a atacului.

Această constatare sugerează că Ionuț Marius Cal fie nu a apucat să reacționeze, fie a fost surprins într-un moment de vulnerabilitate, posibil la debutul agresiunii.

Ancheta desfășurată de autoritățile italiene îl indică drept principal suspect pe Iulian Alin Brujan, un camionagiu român în vârstă de 47 de ani. Potrivit declarațiilor martorilor, între cei doi ar fi existat o ceartă înainte de incidentul violent.

Procurorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia conflictul verbal ar fi degenerat rapid, culminând cu atacul cu cuțitul. Arma crimei a fost găsită la fața locului și a fost ridicată de anchetatori.

Cuțitul descoperit în parcare a fost supus expertizei, iar rezultatele confirmă că rănile suferite de victimă sunt compatibile cu acest obiect. Acest element consolidează probele aflate la dosar și întărește suspiciunile formulate de procurori.

Ancheta se află în continuare în desfășurare, urmând să fie stabilite circumstanțele exacte în care a izbucnit conflictul și dacă au existat factori agravanti.