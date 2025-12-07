Moarte misterioasă la o clinică privată de narcologie. S-a stins sub perfuzie. Video

Republica Moldova. Un bărbat de 54 de ani, venit pentru o procedură dezintoxicare alcoolică la o clinică privată, a murit la trei zile de la internare. Rudele victimei sunt nedumerite - omul era sănătos, a venit la clinică benevol, însoţit de fiul său şi un nepot.

Bărbatul a decedat pe 27 septembrie, aproape de miezul nopţii, în urma unui stop cardio-respirator. Medicii de la urgenţă, solicitaţi de asistenta medicală, singura care se afla la acea vreme la clinica narcologică, nu au mai putut să-l resusciteze şi peste câteva minute au constatat decesul.

Tragedia a avut loc la clinica privată de narcologie „Salvarea naţiunii”, care închiriază câteva spaţii în clădirea Centrului medicilor de familie din oraşul Durleşti, suburbie a municipiului Chişinău.

La mai bine de două luni, cazul rămâne neelucidat, chiar dacă avocatul familiei a depus plângere la Procuratură şi a anunţat Ministerul Sănătăţii.

Familia defunctului, care este de etnie romă, consideră că autorităţile nu vor să elucideze cazul pe motiv de apartenţă etnică şi se simte discriminată.

Ilie, fiul lui Veaceslav Rupa, spune că tatăl său l-a rugat să-l aducă la „Salvarea naţiunii”, clinica fiindu-i recomandată de un prieten de al său. „Tata avea probleme cu nişte datorii. Şi a început să bea la greu. Era beat în fiecare zi. Aşa a durat vre-o două săptămâni.

Şi am decis să mergem la clinica de la Durleşti, să-şi cureţe sângele. Un prieten de al tatei a fost acolo şi ne-a spus că domnul Valera este un doctor foarte bun. A fost acolo şi a scăpat de băutură.

În rest, tata se simţea bine. A venit cu picioarele lui, era conştient, vorbea ce trebuie”, ne-a povestit Ilie.

Tânărul mai spune că medicul Valeriu Calemba, directorul şi proprietarul clinicii „Salvarea naţiunii”, i-a spus că are nevoie de două săptămâni pentru a-l scăpa pe Veaceslav Rupa de dependenţa alcoolică şi că tratamentul costă 1000 de euro pe săptămână.

Pacientul a spus că e prea mult şi dacă ar putea să se descurce mai repede. Astfel s-a convenit ca Rupa să fie internat pentru o săptămână. Ilie i-a dat lui Calemba 1000 de euro, şi-a luat rămas bun de la părinte şi a plecat. A fost pentru ultima dată când l-a văzut pe tatăl său viu.

A doua zi de la internare, Ilie, însoţit de o rudă, a mers la clinica de narcologie să-şi viziteze tatăl. „I-am adus haine, mâncare. Dar nu au vrut să le primească. I-am rugat să-l vedem pe tata. La fel, nu ne-au permis. Au zis că doarme pentru că i-au fost administrate medicamente şi nu trebuie să-l deranjăm.

Am revenit la Călăraşi, apoi eu, mama şi sora am sunat de mai multe la clinică ca să vorbim cu tata, dar de fiecare dată ne spuneau că ba i se administrează perfuzie, ba doarme. L-am sunat şi pe domnul Valera. El a spus că totul e bine, că tata se află sub tratament şi nu trebuie să-l deranjăm”, îşi aminteşte Ilie.

Ilie susţine că a fost informat despre decesul tatălui în noaptea de 28 septembrie: „Dl Valera m-a sunat şi a spus că îi pare rău, dar tata a decedat şi că el nu poartă nicio vină”.

Apoi a primit un mesaj de la doctorul Calemba ca să meargă cu buletinul defunctului la morgă, deoarece rămâne ca persoană neidentificată.

Membrii familiei Rupa au mai comunicat că după ce au dus cadavrul pentru îmbălsămare la compania Ritus, Calemba le-a restituit 1000 de euro. „L-am întrebat de ce a murit tata şi mi-a zis că a fost un infarct. I-am cerut să-mi explice cum a făcut infarct după ce a stat trei zile sub controlul lor, sub perfuzii. Dar nu am primit niciun răspuns”, ne-a spus Ilie Rupa.

Cu acordul familiei Rupa, am încercat să restabilim ce s-ar fi întâmplat cu Veaceslav Rupa pe parcursul celor aproape trei zile de internare în clinica „Salvarea naţiunii”.

Din Raportul de experiză medico-legală rezultă că pacientul a fost internat pe 25 septembrie, ora 11.30, cu diagnosticul „tulburare mentală şi comportamentală datorită folosirii băuturilor alcoolice”. La internare, pacientul era în stare uşoară de ebrietate, tensiunea arterială era puţin ridicată, iar bătăile inimii în normă.

„Mersul echilibrat. Examenul psihic: conştiinţa clară. Corect orientat. La întrebări răspunde corect. Memoria păstrată la evenimentele petrecute. Dipoziţia echilibrată. Halucinaţii nu se observă”, se menţionează în raportul medical.

În documentele medicale se mai menţionează că după efectuarea analizelor de laborator, i-a fost prescris tratament individual. Însă, la 27 septembrie, starea de sănătate a pacientului Rupa s-a agravat. „La 27.09.2025, la pacient s-a observat dezorientare în spaţiu şi timp, periodic halucinaţii auditive şi vizuale, agitaţie psihomotori, care se cupau c medicamente.

La 22.50 starea a început să se agraveze prin tulburări de respiraţie şi a făcut stop cardiac”, se arată în Raportul de expertiză medico-legală, cu referinţă la fişa personală a pacientului.

Potrivit documentelor, asistenta medicală a încercat să-l resusciteze, dar nu a reuşit şi a chemat urgenţa. Nu este specificat la ce oră au ajuns medicii de la urgenţă. Ci doar că „moartea biologică a fost constatată la ora 23:41”.

Potrivit Raportului medico-legal, Veaceslav Rupa a decedat „în timpul procedurilor de perfuzie în cadrul tratamentului de dezintoxicare alcoolică”. Iar cauza decesului a fost infarctul miocardic, deoarece Veaceslav Rupa avea probleme cu inima.

Medicii legişti nu au depistat alcool în sângele defunctului. În schimb, a fost descoperit un spectru larg de substanţe psihotrope, inclusiv preparate care sunt folosite la calmarea durerii în cazurile de traume grave sau pentru bolnavii de cancer în fază terminală, pentru tratarea epilepsiei, şizofreniei şi psihozelor.

În organele interne şi sângele defunctului s-a depistat Phenobarbital, Tramadol, Carbamazepine, Diazepam, Levomepromazin şi Dimedrol – preparate care „au fost administrate cu scop terapeutic şi sunt prescrise în fişa de proceduri, care este anexată în fişa medicală a bolnavului de staţionar”.

Instrucţiunile pentru utilizarea unora din medicamentele de mai sus arată că acestea pot produce reacţii adverse ca tulburări ale conştienţei, convulsii cerebrale, scăderea tensiunii arteriale, bătăi rapide ale inimii, dilatarea sau îngustarea pupilelor, dificultăţi ale respiraţiei.

Înaintea initierii tratamentului cu unele din preparatele respective este recomandat sa se efectueze pacientului electrocardiograma (ECG) si sa fie evaluate valorile calciului, potasiului si magneziului seric.

Nu cunoaştem dacă înainte de a-i fi prescrise preparatele respective, pacientului i-a fost făcută cardiograma. Care, la sigur, ar fi arătat riscurile privind administrarea unor preparate.

Iniţial, l-am telefonat pe medicul Valeriu Calemba şi i-am solicitat o întrevedere pentru a se expune în privinţa cazului dat. „Nu am ce să vă spun. Eu m-am înţeles deja cu familia pacientului, tot am rezolvat. În ce bază aţi pornit această investigaţie? Mă voi gândi şi am să vă sun”, ne-a spus medicul.

Totodată, Valeriu Calemba ne-a declarat la telefon că clinica nu funcţionează pentru că se află în proces de acreditare.

Peste câteva zile am decis să mergem singuri la clinică. Uşa era încuiată, dar după ce am apăsat butonul soneriei, ne-a deschis o femeie în halat alb. Pe hol persista miros de mâncare şi se auzea sunet de tacâmuri. Era ora prânzului. Pe hol mai persista şi un miros puternic de ţigară.

- Lucraţi?, am întrebat-o noi.

- Da, lucrăm. Cu ce problemă aţi venit? - ne-a întrebat zâmbind femeia în halat alb.

În glumă, i-am spus că le-am adus un pacient la dezintoxicare alcoolică, arătând spre cameraman.

- Nu trebuie să-l numiţi beţiv, ne-a spus zâmbind femeiea şi a intrat în biroul lui Valeriu Calemba.

Peste vre-o două minute, doctorul ne-a invitat prietenos în biroul său. Şi s-a adresat deodată către cameraman: „Da eu vă cunosc. Nu ştiu de unde, dar vă cunosc. Cred că de la Centrul de narcologie. Eu v-am mai tratat. Acum aveţi iar nevoie? Cu ce problemă aţi venit?”. În context, precizăm că bărbatul cu camera nu s-a tratat, nu a fost şi nici nu este la evidenţă narcologică.

L-am întrerupt pe medic şi i-am spus că suntem jurnalişti şi am venit în legătura cu decesul lui Veaceslav Rupa. Doctorul Calemba a spus că nu ne oferă nicio informaţie pentru că nu-i permite legea şi ne-a cerut să părăsim biroul.

Medicul a refuzat să comenteze şi acuzaţiile aduse de familia celui decedat: „Ei multe pot să spună”. La fel, a refuzat să ne spună dacă pacientului i-a fost făcută cardiograma şi dacă clinica are în dotare aparatajul pentru cardiogramă. La fel, a refuzat să ne spună care sunt condiţiile de internare. „Nu am pentru ce să vă spun”, a răspuns Valeriu Calemba în timp ce ne împingea spre ieşire.

Clinica „Salvarea naţiunii” a primit ultimul certificat de acreditatare la 23 octombrie 2020, documentul fiind eliberat pe un termen de cinci ani de către fosta direcţie autorizare şi acreditare în sănătate a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

În răspunsul oferit de instituţie la interpelarea noastră se specifică că „certificatul s-a acordat pentru domeniile: acordarea asistenţei medicale psihoterapeutice, , psihiatrice, narcologice, neurologice, consultativ – curative, ambulatoriu şi staţionar, reabilitarea medico-socială a pacienţilor cu maladii psihiatrice şi neurologice, conform standartelor de evaluare”.

Potrivit scrisorii de însoţire la certificatului de acreditare eliberat clinicii „Salvarea naţiunii”, activitatea ei corespunde în proporţie de 97 la sută cu Standartele de evaluare şi acreditare în domeniu. Evaluarea a fost făcută de un medic de la Dispensarul republican de narcologie, unde a lucrat şi Valeriu Calemba.

La o lună şi jumătate după ce a expirat acreditarea, clinica „Salvarea naţiunii” continuă să presteze servicii. În răspunsul pe care ni l-a oferit la 4 noiembrie 2025 Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, instituţia nu avea la acel moment în gestiune „o careva cerere de iniţiere a procedurii de evaluare în scop de acreditare a centrului medical „Salvarea Naţiunii”.

Potrivit scrisorii de însoţire la certificatului de acreditare eliberat clinicii „Salvarea naţiunii” din octombrie 2020, instituţia medicală era obligată să depună cerere privind prelungirea acreditării cu 45 de zile înainte de data expirării.

După decesul lui Veaceslap Rupa, Poliţia din sectorul Biucani al municipiului Chişinău a pornit o cauză penală, solicitănd efectuarea expertizei medico-legale. Pe poliţişti i-a interesat dacă decesul nu a survenit în urma a careva traume.

După concuziilor medicilor legişti că moartea a fost provocată de un infarct şi că nu au fost depistate urme de violenţă, poliţiştii au decis să pună capăt investigaţiilor, fără a lua în consideraţie un eventual malpraxis medical.

Avocatul familiei a depus o plângere la Procuratură, dar până în prezent nu se ştie dacă i s-a dat curs. „Până la moment nu am primit niciun răspuns”, ne-a declarat Marin Babără, avocatul familiei.

Decesul de la clinica privată „Salvarea naţiunii” a avut loc la şapte luni după ce o femeie de afaceri a decedat într-un salon de frumuseţe, unde venise pentru o operaţie estetică. Pe acest caz, la insistenţa soţului victimei, a fost pornit dosar penal.

Iar în urma investigaţiilor s-a stabilit că intervenţia a fost efectută ilegal, deoarece salonul nu dispune de dotarea necesară pentru operaţii estetice şi acordarea primului ajutor.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat recent în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV 8, că va desemna o persoană care să monitorizeze activitatea tuturor clinicilor și saloanelor private, ce oferă proceduri estetice sau servicii cu caracter medical.

Totodată, ministrul a promis că Agenția Națională pentru Sănătate Publică va intensifica controalele în aceste locații, pentru a identifica intervențiile ilegale care pun în pericol viața pacienților.