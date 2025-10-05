Republica Moldova, locul 10 în Europa la consumul de alcool. Care sunt consecințele dramatice

Republica Moldova rămâne în topul statelor europene cu cel mai mare consum de alcool, ocupând locul 10 la nivel continental. Potrivit datelor oficiale, impactul este unul dramatic: unul din 13 decese este direct legat de abuzul de alcool, iar peste 200 de boli, de la afecțiuni cardiovasculare și neurologice până la diverse forme de cancer, au drept cauză consumul excesiv de băuturi alcoolice.

Specialiștii din domeniul sănătății atrag atenția că abuzul de alcool afectează practic toate organele, însă cele mai vizate sunt creierul și sistemul nervos.

„Pacienții fac diferite maladii, toate organele sunt afectate, dar cel mai afectat este sistemul nervos central. În cazul consumului abuziv de băuturi alcoolice scade randamentul, scade productivitatea muncii, de asemenea acești indivizi sunt supuși diferitor stări violente atât în familie, cât și în societate”, a declarat medicul Eudochia Paciu, de la Dispensarul Republican de Narcologie.

Medicii recomandă persoanelor cu simptome de dependență să ceară ajutor cât mai rapid, inclusiv în regim confidențial.„Este foarte important să facă o consiliere la psiholog, ca psihologul să-l convingă că el într-adevăr are o problemă cu consumul abuziv de băuturi alcoolice. Tratamentul este benevol, tratamentul este în bază de poliță de asigurare medicală și este gratis pentru contingentul social vulnerabil”, a subliniat specialista.

Problema nu se limitează doar la sănătate. Consumul de alcool are efecte directe și asupra siguranței rutiere. În primele nouă luni ale anului, polițiștii au prins peste 5.300 de șoferi în stare de ebrietate, dintre care mulți au provocat accidente tragice.

„Șoferii care sunt depistați cu o concentrație mai mare decât cea admisibilă riscă o amendă de până la 125.000 de lei sau închisoare de la 1 până la 3 ani și mai mult, în aceste cazuri li se anulează dreptul de a conduce mijloace de transport”, a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița.

Pentru cei care vor să renunțe la alcool, există posibilități de recuperare. În centrele de dezintoxicare din Chișinău, Bălți și Orhei ajung anual aproximativ 6.000 de pacienți cu dependență cronică. În plus, peste 43.000 de persoane sunt monitorizate constant de către medicii specialiști.

Abuzul de alcool nu generează doar probleme medicale și accidente, ci și drame familiale, pierderi economice și violență domestică. Deși tot mai mulți moldoveni conștientizează pericolele și încearcă să reducă sau să renunțe la băutură, specialiștii insistă că problema rămâne una prioritară la nivel național și necesită măsuri complexe, de la prevenție și educație până la politici publice ferme.