Chișinăul devine capitala vinului. Restricții de trafic și peste 100 de vinării la Ziua Națională a Vinului 2025

Republica Moldova. La sfârșitul acestei săptămâni, circulația rutieră în centrul Chișinăului va fi suspendată pentru desfășurarea sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, care ajunge în acest an la cea de-a 24-a ediție. Primăria capitalei a anunțat că restricțiile de trafic vor fi aplicate în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, iar transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Măsurile vor intra în vigoare începând de vineri, 3 octombrie, ora 16:00, și vor rămâne valabile până în dimineața zilei de luni, 6 octombrie, ora 06:00. În această perioadă, circulația va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari, precum și pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989.

Detalii privind traseele transportului public pe durata restricțiilor au fost publicate pe site-ul oficial al municipalității, pentru a informa în prealabil călătorii asupra modificărilor operate.

Autoritățile capitalei le solicită șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare pe durata evenimentului, pentru a evita incidentele și blocajele rutiere.

În primul weekend din octombrie, Chișinăul devine epicentrul unei sărbători dedicate vinului și tradițiilor locale. Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui cea mai mare celebrare a vinului moldovenesc. Evenimentul reunește producători din toate regiunile, care își prezintă colecțiile – de la etichete consacrate până la vinuri recent lansate.

Atmosfera va fi completată de spectacole folclorice, dansuri tradiționale, demonstrații de meșteșuguri și preparate culinare specifice.

Ediția din 2025 adună un număr record de participanți: 106 vinării, dintre care 43 sunt mici producători de vinuri de autor. De la mari branduri la vinificatori aflați la început de drum, fiecare stand va dezvălui vizitatorilor povești autentice despre tradiția viticolă moldovenească.

Organizată anual în primul weekend al lunii octombrie, Ziua Națională a Vinului nu este doar un festival al vinului, ci și o celebrare a patrimoniului vitivinicol, a tradițiilor și a identității culturale a Moldovei. Evenimentul promovează imaginea Vinului Moldovei atât pe plan național, cât și internațional, oferind vizitatorilor din țară și de peste hotare experiențe autentice și oportunități de a descoperi vinuri unice.