Cel mai mare număr de femei încarcerate la arestul central, într-o cameră. Toate erau foste polițiste

Cea mai aglomerată cameră de la arestul central a fost una în care se aflau numai femei. Este vorba despre foste polițiste de frontieră care au cerut toate să fie încarcerate în aceiași cameră, a povestit Marian Tudor la un podcast.

Situația în arest nu a fost niciodată vreuna fericită. Dar acum aproape 16 de ani lucrurile erau și mai complicate. Potrivit fostului șef al arestului, când a ajuns lotul cu polițiști de frontieră, toate doamnele din acel lot au cerut să fie încarcerate într-o singură cameră. ”Am avut o cameră în care am încarcerat femei, la cererea lor, ele erau 13, camera era foarte mică.

Dar le-a fost frică să fie încarcerate cu celelalte de drept comun. Erau femeile aduse de la vămi, de la frontieră. Când au fost 230 de arestați, atunci, când mi i-au adus în uniformă la arest”, a spus acesta.

La momentul dosarului cu vameșii arestații au ajuns la ”beciul domnesc” exact în uniformele pe care le aveau pe ei. ”E foarte ciudat să întâmpini oameni în uniformă, de la poliția de frontieră. În mod normal, într-o cameră intră 6-8”, a mai spus Marian Tudor.

Cât despre condiții, acestea erau greu de transpus în cuvinte. ”Toaleta era o gaură în podea, un veceu turcesc, fără ușă, așezat cumva spre geam. La geam era o policioară, lângă toaletă. Și acolo își țineau oamenii mâncarea. Nu aveau duș, curgea dintr-o țeavă. Câteodată era și apă caldă. Condițiile erau îngrozitoare. ”, a explicat fostul șef al arestului.

Centrul de detenție s-a demonstrat a fi de multe ori neîncăpător. ”A fost o perioadă în care mandatele de arestare erau foarte multe. Și eu aveam foarte mulți oameni și îi băgam în camere și era foarte greu.

Eu am trimis oameni la Rahova ca să fac lost în arest pentru lotul acela de mai sus. Mâncarea nu putea fi mâncabilă, venea de la Rahova. Dar nu era ok”, a încheiat Marian Tudor.