Cel mai mare număr de femei încarcerate la arestul central, într-o cameră. Toate erau foste polițiste

arest / sursa foto: dreamstime.com
Cea mai aglomerată cameră de la arestul central a fost una în care se aflau numai femei. Este vorba despre foste polițiste de frontieră care au cerut toate să fie încarcerate în aceiași cameră, a povestit Marian Tudor la un podcast.

O cameră de 6 persoane umplută de 13

Situația în arest nu a fost niciodată vreuna fericită. Dar acum aproape 16 de ani lucrurile erau și mai complicate. Potrivit fostului șef al arestului, când a ajuns lotul cu polițiști de frontieră, toate doamnele din acel lot au cerut să fie încarcerate într-o singură cameră. ”Am avut o cameră în care am încarcerat femei, la cererea lor, ele erau 13, camera era foarte mică.

Dar le-a fost frică să fie încarcerate cu celelalte de drept comun. Erau femeile aduse de la vămi, de la frontieră. Când au fost 230 de arestați, atunci, când mi i-au adus în uniformă la arest”, a spus acesta.

Arestații au venit în uniforme de poliție

La momentul dosarului cu vameșii arestații au ajuns la ”beciul domnesc” exact în uniformele pe care le aveau pe ei. ”E foarte ciudat să întâmpini oameni în uniformă, de la poliția de frontieră. În mod normal, într-o cameră intră 6-8”, a mai spus Marian Tudor.

Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
Vremea se răcește brusc în toată țara. Meteologii anunță ploi și chiar ninsori
Vremea se răcește brusc în toată țara. Meteologii anunță ploi și chiar ninsori

Cât despre condiții, acestea erau greu de transpus în cuvinte. ”Toaleta era o gaură în podea, un veceu turcesc, fără ușă, așezat cumva spre geam. La geam era o policioară, lângă toaletă. Și acolo își țineau oamenii mâncarea. Nu aveau duș, curgea dintr-o țeavă. Câteodată era și apă caldă. Condițiile erau îngrozitoare. ”, a explicat fostul șef al arestului.

Făcea loc trimițând oameni la Rahova

Centrul de detenție  s-a demonstrat a fi de multe ori neîncăpător.  ”A fost o perioadă în care mandatele de arestare erau foarte multe. Și eu aveam foarte mulți oameni și îi băgam în camere și era foarte greu.

Eu am trimis oameni la Rahova ca să fac lost în arest pentru lotul acela de mai sus. Mâncarea nu putea fi mâncabilă, venea de la Rahova. Dar nu era ok”, a încheiat Marian Tudor.

14:08 - Cele mai stresante zece evenimente din viață, explicate de specialiști. Care sunt metodele prin care pot fi gestionate
14:01 - Virgil Popescu consideră că decizia de la Mintia a fost corectă, în ciuda criticilor
13:55 - Noi indicii contestă modul în care a fost ridicată Marea Piramidă din Giza
13:47 - Cișmelele din Sectorul 6 au ajuns pe mâna unei firme fără experiență. Ce explicație are primăria
13:41 - China a deschis piața lactatelor pentru producătorii din România
13:33 - Letonia și Lituania îi interzic premierului din Slovacia să treacă pe deasupra lor spre Moscova

De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul
De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu

