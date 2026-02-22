Monden

Cum a fost primit Dan Diaconescu în arest. Moment de cotitură la „Beciului domnesc”

Cum a fost primit Dan Diaconescu în arest. Moment de cotitură la „Beciului domnesc"
Momentul în care Dan Diaconescu a ajuns în arest a fost unul istoric, potrivit lui Marian Tudor, fostul șef al arestului central. Pe de o parte, exact la acel moment se luase decizia montării de televizoare la arest, pe de altă parte, DD era îndrăgit de toată lumea.

Dan Diaconescu, primire surprinzătoare.

Omul de televiziune a ajuns după gratii într-un moment crucial pentru ”beciul domnesc”. Mai exact atunci se montau televizoare. ”A fost o situație atunci. A intrat în detenție când noi montam televizoare în arestul central. Și el a crezut că noi punem televizoare că a venit el și m-a întrebat.

Evident că i-am răspuns că nu. Era campionatul european, în 2010 și noi trebuia să punem televizoare de 4 ani. Deci toată lumea de la grefă și de peste tot l-a tratat diferit, că era celebru”, a explicat Marian Tudor.

A fost în grija colegului de cameră

Pentru a se asigura că liniștea va fi păstrată în penitenciar, Marian Tudor a luat măsuri. ”Eu chiar l-am rugat pe cel mai în vârstă din camera unde a ajuns să aibă grijă de el. Că oamenii când vin acolo și sunt cunoscuți, mulți sar pe el și încearcă să obțină favoruri de la el. Iar omul e într-o stare critică în momentul ăla și poate face lucruri pe care ulterior le va regreta.

Se poate ajunge la șantaj și la alte lucruri. Când a auzit omul că vine Dan Diaconescu, a ieșit din biroul meu, după ce mi a promis că o să fie ok, și iese din birou, și se bucura așa tare imediat ce a închis ușa”, a mai povestit polițistul.

”Cea mai spectaculoasă ieșire din arestul central”

Pe de altă parte și la ieșire lucrurile au fost la fel de precipitate. ”Dar așa o rumoare, ofițerul de serviciu a venit că căștile pe urechi, le-a dat jos și când l-a văzut i-a strâns mâna: ”domnul, Dan, mama mea adoarme cu ochii la OTV, vă trimit salutări”.

A fost cea mai spectaculoasă ieșire din arestul central. În strada aceea a fost o mare de oameni. Erau oameni sus în pom, doar ca să îl vadă pe Dan Diaconescu”, a mai povestit fostul șef al arestului.

