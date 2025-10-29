Alexandru Răducanu explică motivele plecării lui Dan Diaconescu a plecat de la Canal 33: Nu au mai plătit. Restul e cancan

Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33, clarifică public motivele despărțirii de Dan Diaconescu. El respinge teoriile conspirației și afirmă că partenerul lui Diaconescu nu a mai plătit costurile de producție.

Fondatorul Canal 33, Alexandru Răducanu, a publicat marți, 29 octombrie 2025, o postare amplă în care explică motivele despărțirii de Dan Diaconescu, după ce emisiunea „Dan Diaconescu Direct” a fost scoasă din grila postului.

Răducanu a spus că a decis să vorbească pentru a opri valul de acuzații și speculații lansate în spațiul public, precizând că în spatele acestei decizii nu există nicio conspirație, ci o simplă problemă contractuală.

Răducanu a explicat că emisiunea „Dan Diaconescu Direct” era o coproducție între Canal 33 și o altă entitate adusă chiar de Diaconescu, cu împărțirea costurilor de producție.

„Emisiunea Dan Diaconescu Direct a fost o co-producție între Canal 33 și o altă firmă / entitate. Noi difuzam emisiunea pe cablu, cealaltă entitate difuza emisiunea pe internet, și împărțeam costurile de producție. La început de octombrie, entitatea parteneră (reprezentată de Dan Diaconescu, sau în orice caz, pe care el a adus-o ca partener) ne-a informat că nu are resurse să achite luna septembrie, lună în care emisiunea a fost produsă și difuzată, și că nu mai pot / vor să susțină costurile în viitor.”

Fondatorul Canal 33 susține că decizia de a închide colaborarea a fost una strict economică, luată pentru a limita pierderile, într-un an dificil din punct de vedere financiar pentru postul TV.

„Am decis că cel mai înțelept este să ne retragem din această colaborare, limitând pierderile. Am notificat entitatea parteneră cu 10 zile în avans, conform contractului lor pe care eu l-am semnat ca atare (10 zile de preaviz era clauza lor), și pe 21 octombrie a fost ultima ediție Dan Diaconescu Direct pe Canal 33. Dansul și-a continuat bine-merci emisiunea pe internet cu partenerul cu care a venit și este treaba lor dacă își mută emisiunea pe altă televiziune, deschid una a lor sau ce fac.”

În contextul discuțiilor despre posibile presiuni externe, Alexandru Răducanu a negat categoric orice implicare politică sau de altă natură, afirmând că „ordinul” de întrerupere a colaborării a venit chiar din partea partenerului de producție al lui Diaconescu.

„Da, a venit un ordin, dar din partea partenerului lui Dan Diaconescu, nu a extratereștrilor. Ce a urmărit cu asta nu știu. Pot face speculații, dar nu este acesta nici momentul, nici locul. Cert e că noi doar am formalizat o decizie luată de compania adusă de Dan Diaconescu în înțelegere. Nu au sunat nici serviciile, nici patronii altor stații, nici extratereștrii. Pur și simplu compania / partenerul adus de Dan Diaconescu nu a mai dorit să susțină partea sa din costurile de producție.”

În finalul mesajului, Răducanu a descris și motivele interne care au dus la despărțirea de fostul realizator TV, invocând costurile ridicate, presiunea logistică și sancțiunile primite de la CNA.

„A fost anul nostru cel mai greu financiar. Era o emisiune greu de produs (6 ore pe zi, 7 zile din 7, la ore târzii în noapte, care uza mult mica mea echipă), asupra căreia editorial nu aveam nimic de spus. Emisiunea aducea uneori invitați care ne atacau în direct, lua sancțiuni de la CNA, iar parteneriatul era marcat de critică și ostilitate la adresa noastră. Am decis că plusul de audiență nu justifica problemele aduse. Am notificat și ne-am retras. Cum spune un slogan publicitar: restul e cancan.”

Dan Diaconescu a revenit în spațiul media în 2024, după mai mulți ani de absență, iar colaborarea cu Canal 33 a fost anunțată la începutul lui 2025.

Emisiunea sa era difuzată zilnic, în intervalul nocturn, sub titulatura „Dan Diaconescu Direct”.