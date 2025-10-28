Cine i-a luat locul lui Dan Diaconescu la Canal 33. Urmele lăsate de fostul patron al OTV

Dan Diaconescu și-a încheiat colaborarea cu Canal 33 după numai șase luni de prezență pe post. Ultima ediție a emisiunii sale a fost difuzată pe 21 octombrie, iar în prezent acesta continuă doar proiectul de la Cancan.ro. La scurt timp după plecarea sa, locul i-a fost preluat de patronul televiziunii, Alexandru Răducanu.

„Sunt Alexandru Răducanu, patronul Canal 33 şi, după aproape nouă ani de la fondarea acestui post, am decis să folosesc propriul meu nume în emisiunea principală a serii”, a spus Răducanu în debutul emisiunii de pe 24 octombrie, potrivit paginademedia.

Surse din cadrul redacției au dezvăluit că emisiunile moderate de Dan Diaconescu au devenit tot mai greu de gestionat din punct de vedere editorial. Temele abordate, de la teorii conspiraționiste discutate cu generalul Emil Străinu, până la intervențiile Dianei Șoșoacă sau dezbateri privind „energia ciudată”, au generat frecvent tensiuni în interiorul echipei.

„El voia libertate totală pentru invitați, însă există niște limite legale”, au transmis aceleași surse, menționând că unele ediții au fost întrerupte brusc pentru pauze publicitare sau chiar oprite complet din motive de conformitate.

În plus, începând de astăzi, programul își modifică intervalul orar: nu va mai începe la ora 21.00, așa cum era stabilit anterior, ci va fi difuzat în noua plajă 18.00 - 22.00.

În plus, începând de astăzi, programul își modifică intervalul orar: nu va mai începe la ora 21.00, așa cum era stabilit anterior, ci va fi difuzat în noua plajă 18.00 - 22.00.

Locul rămas liber după plecarea lui Dan Diaconescu a fost ocupat de patronul postului, Alexandru Răducanu, care a lansat emisiunea „Alexandru Răducanu Live”. Formatul păstrează aceeași grafică utilizată anterior de Diaconescu.

Alexandru Răducanu, care a anunțat recent pentru Paginademedia.ro că a devenit vicepreședinte al PUSL – partidul condus de Dan Voiculescu, și-a început noul program cu un invitat din propriul partid: Liviu Negoiță, președinte PUSL București, candidat la Primăria Capitalei și fost primar al Sectorului 3.