Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție

Makaveli a făcut marele anunț pe una dintre paginile lui de socializare. Acesta a explicat că își dorește un suflet alături de care să împartă bunele și relele.

Influencerul a spus într-un clip postat pe titok care este motivul anunțului. ”Sunt o fire sensibilă, am și eu sensibilitățile mele, cu toate că dumneavoastră mă credeți mai dur, dar sunt singur.

Iar singurătatea câteodată este apăsătoare. Acum ajung noaptea acasă, sunt becurile stinse, nici la frigider nu e aprins. Am și eu nevoie de un suflet cald, la care să mă plâng, să-i spun păsul, să-mi spună și el mie”, a declarat Makaveli.

După care, acesta a detaliat și ce caută. ”Vreau să înfirip o relație bazată pe încredere și sinceritate în care ea să fie fluturașul meu așezat pe un fir de păpădie așezat undeva pe o colină de miresme frumoase. Care doriți, care nu aveți ce face cu viața dumneavoastră, care vreți o viață palpitantă, plină de pericole, scrieți-mi”, a conchis influencerul.

Practic toate fetele cărora le place pericolul, dar care se simt ocazional fluturași pot să îi scrie cu încredere. Rămâne de văzut cât de repede își va găsi acesta jumătatea.

Alexandru Zidaru care a devenit celebru după ce a fost audiat în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. La acel moment, acesta a proferat în direct înjurături la adresa lui Mihai Gâdea și a soției lui. Desigur că nu a putut fi cenzurat pentru că nimeni nu bănuia ce ar fi putut să spună. Ulterior el a devenit consilierul Dianei Șoșoacă.

Doar că ”fericirea” nu a ținut mult, cei doi despărțindu-se după câteva luni cu scandal. Ambii și-au adus diferite acuzații ce țin de sfera politicului. Ulterior, Alexandru Zidaru a anunțat că va candida la Primăria Capitalei. Doar că până în acest moment nu și-a anunțat și oficial această intenție.