Monden

Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție

Comentează știrea
Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soțieMakaveli. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Makaveli a făcut marele anunț pe una dintre paginile lui de socializare. Acesta a explicat că își dorește un suflet alături de care să împartă bunele și relele.

Makaveli vrea să se lase de celibat

Influencerul a spus într-un clip postat pe titok care este motivul anunțului. ”Sunt o fire sensibilă, am și eu sensibilitățile mele, cu toate că dumneavoastră mă credeți mai dur, dar sunt singur.

Makaveli

Makaveli. Sursa foto: Captură video Youtube

Iar singurătatea câteodată este apăsătoare. Acum ajung noaptea acasă, sunt becurile stinse, nici la frigider nu e aprins. Am și eu nevoie de un suflet cald, la care să mă plâng, să-i spun păsul, să-mi spună și el mie”, a declarat Makaveli.

”Un fluturaș pe o păpădie”

După care, acesta a detaliat și ce caută. ”Vreau să înfirip o relație bazată pe încredere și sinceritate în care ea să fie fluturașul meu așezat pe un fir de păpădie așezat undeva pe o colină de miresme frumoase. Care doriți, care nu aveți ce face cu viața dumneavoastră, care vreți o viață palpitantă, plină de pericole, scrieți-mi”, a conchis influencerul.

Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii

Practic toate fetele cărora le place pericolul, dar care se simt ocazional fluturași pot să îi scrie cu încredere. Rămâne de văzut cât de repede își va găsi acesta jumătatea.

Cine e Alexandru Zidaru

Alexandru Zidaru care a devenit celebru după ce a fost audiat în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. La acel moment, acesta a proferat în direct înjurături la adresa lui Mihai Gâdea și a soției lui. Desigur că nu a putut fi cenzurat pentru că nimeni nu bănuia ce ar fi putut să spună. Ulterior el a devenit consilierul Dianei Șoșoacă.

Doar că ”fericirea” nu a ținut mult, cei doi despărțindu-se după câteva luni cu scandal. Ambii și-au adus diferite acuzații ce țin de sfera politicului. Ulterior, Alexandru Zidaru a anunțat că va candida la Primăria Capitalei. Doar că până în acest moment nu și-a anunțat și oficial această intenție.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:25 - TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
10:18 - Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore
10:10 - Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție
10:01 - Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
09:55 - Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA
09:47 - Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Proiecte speciale