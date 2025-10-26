Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de seară

Sâmbătă seara, Victor Ponta a participat la un eveniment organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, desfășurat la un hotel din București, alături de mai mulți foști parlamentari care au intrat în Parlament pe listele partidelor POT, AUR sau S.O.S România, dar care ulterior și-au părăsit grupurile parlamentare.

Prezența fostului lider PSD a atras atenția publicului, mai ales că la aceeași masă se afla și Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli. Acesta a stat anterior alături de senatoarea Diana Șoșoacă și și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.

Fotografiile de la eveniment îl surprind pe Victor Ponta discutând cu mai mulți foști colegi din Parlament, printre care senatorii Petrea Dorin, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia, dar și deputatul Călin Groza.

Potrivit surselor politice, Victor Ponta ar dori să formeze un grup parlamentar care să reunească foștii membri ai POT, AUR sau S.O.S România, alături de aproximativ 20-24 de parlamentari PSD nemulțumiți de direcția partidului. În prezent, grupul parlamentar PACE din Senat are 11 membri, iar intenția lui Ponta este de a extinde această structură pentru a avea o influență mai mare în Parlament.

Fostul lider PSD a fost exclus din partid imediat după ce și-a depus candidatura independentă la alegerile prezidențiale. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Politic Național al PSD, cu un singur vot împotrivă, aparținând lui Radu Moldovan. Această situație reflectă tensiunile interne din PSD și dorința unor membri de a căuta alternative politice.

Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli, s-a fotografiat alături de fostul lider PSD și a postat imaginea pe Instagram cu mesajul „Nu împușcați șeriful”. Influencerul intenționează să candideze la Primăria Capitalei și, potrivit surselor, beneficiază deja de sprijinul grupului parlamentar PACE. Această asociere politică poate oferi atât vizibilitate, cât și resurse pentru campania sa electorală.