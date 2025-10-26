Politica

Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de seară

Comentează știrea
Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de searăVictor Ponta. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sâmbătă seara, Victor Ponta a participat la un eveniment organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, desfășurat la un hotel din București, alături de mai mulți foști parlamentari care au intrat în Parlament pe listele partidelor POT, AUR sau S.O.S România, dar care ulterior și-au părăsit grupurile parlamentare.

Ponta, la aceeași masă cu Makaveli

Prezența fostului lider PSD a atras atenția publicului, mai ales că la aceeași masă se afla și Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli. Acesta a stat anterior alături de senatoarea Diana Șoșoacă și și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.

 

View this post on Instagram

 

Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!

A post shared by Alexandru Virgil (@makaveli.ro)

Fotografiile de la eveniment îl surprind pe Victor Ponta discutând cu mai mulți foști colegi din Parlament, printre care senatorii Petrea Dorin, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia, dar și deputatul Călin Groza.

Potrivit surselor politice, Victor Ponta ar dori să formeze un grup parlamentar care să reunească foștii membri ai POT, AUR sau S.O.S România, alături de aproximativ 20-24 de parlamentari PSD nemulțumiți de direcția partidului. În prezent, grupul parlamentar PACE din Senat are 11 membri, iar intenția lui Ponta este de a extinde această structură pentru a avea o influență mai mare în Parlament.

Makaveli și Diana Șoșoacă

Makaveli și Diana Șoșoacă. Sursa foto: Facebook

A fost exclus din PSD după prezidențiale

Fostul lider PSD a fost exclus din partid imediat după ce și-a depus candidatura independentă la alegerile prezidențiale. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Politic Național al PSD, cu un singur vot împotrivă, aparținând lui Radu Moldovan. Această situație reflectă tensiunile interne din PSD și dorința unor membri de a căuta alternative politice.

Ponta și Makaveli s-au fotografiat

Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli, s-a fotografiat alături de fostul lider PSD și a postat imaginea pe Instagram cu mesajul „Nu împușcați șeriful”. Influencerul intenționează să candideze la Primăria Capitalei și, potrivit surselor, beneficiază deja de sprijinul grupului parlamentar PACE. Această asociere politică poate oferi atât vizibilitate, cât și resurse pentru campania sa electorală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:09 - Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6. Făptașul a fugit, poliția îl caută
16:01 - Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de seară
15:53 - Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuri
15:44 - De ce a divorțat Anda Adam. Confesiuni în premieră
15:36 - Turiştii morţi în Munții Făgăraș sunt polițiști. Salvamontiștii spun că operațiunea de recuperare este dificilă
15:31 - Gala Companii de elită. Zoltan Szigeti, The Group: Nu știm altă formulă decât hărnicie, ritm alert și rigoare

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale