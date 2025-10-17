Explozie în Rahova. Influencerul Makaveli, reținut după ce a încercat să treacă de perimetrul de siguranţă din zonă

Influencerul Makaveli a fost reținut vineri dimineață la locul exploziei din Rahova, după ce a manifestat împotriva autorităților, a discutat cu presa și, potrivit Jandarmeriei, a încercat să treacă de perimetrul de siguranță. „Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii!”, a spus acesta.

Influencerul Makaveli a ajuns vineri dimineață la locul exploziei din cartierul Rahova. Fostul colaborator al Dianei Șoșoacă, care l-a promovat pe Călin Georgescu, a manifestat împotriva autorităților, a discutat cu presa, iar după ce a încercat să treacă de perimetrul de siguranță, a fost rețiunt de autoritățile aflate la fața locului.

„Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei”, a anunțat, vineri, Jandarmeria Bucureşti.

Makaveli a declarat că autoritățile mint și le-a acuzat că au împiedicat jurnaliștii să ajungă în zona unde s-a produs explozia.

„Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii! Că dacă mor oameni, mor oameni și tu ne scrii pe foaie că îți dai demisia, nu ne ajută. La pușcărie! Că eu dacă încalc legea, și băiatul ăla suntem la pușcărie, să se ducă și ei. Asta vrem! Putea fi oricine! Putea să explodeze la mine în bloc, la tine, la tine, la tine, la toată lumea, și la voi! Nu realizați!”, a spus acesta.

El a adăugat: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună sau bănuiesc că e o minciună, din moment ce nimeni n-a fost… Presa a fost ținută în grajd, acolo. N-a fost lăsată în poziția în care se putea. De ce? Să nu vadă imagini cu mâini și cu picioare, să nu știți. Dar le avem noi. Da? O să le găsiți pe internet pe toate”.

Răzvan Norocel Barangă, un apropiat al lui Makaveli, purta o șapcă inscripționată cu mesajul „Pleava societății” și a cerut arestări, susținând că neglijența angajaților de la Distrigaz și Electrica a avut consecințe fatale.

„Vrem să vedem arestări azi! Puteau să fie copiii voștri în școală aici. Astăzi vrem să vedem că este cineva arestat. Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba. Au lăsat oamenii în bloc aici i-au neglijat. Indiferența lor a omorât o grămadă de oameni”, a spus acesta.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost atât de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că autoritățile vor acorda un sprijin financiar de 2,9 milioane de lei locatarilor din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, distrus în urma exploziei.

„Suma va fi utilizată pentru cazare temporară la hoteluri, ulterior pentru plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență. Aceasta include asigurarea hranei, a materialelor sanitare și igienice, consiliere psihologică, precum și alte nevoi imediate generate de situația de urgență creată”, a mai anunțat edilul.