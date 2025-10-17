Social

Explozie în Rahova. Influencerul Makaveli, reținut după ce a încercat să treacă de perimetrul de siguranţă din zonă

Comentează știrea
Explozie în Rahova. Influencerul Makaveli, reținut după ce a încercat să treacă de perimetrul de siguranţă din zonăMakaveli. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Influencerul Makaveli a fost reținut vineri dimineață la locul exploziei din Rahova, după ce a manifestat împotriva autorităților, a discutat cu presa și, potrivit Jandarmeriei, a încercat să treacă de perimetrul de siguranță. „Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii!”, a spus acesta.

Makaveli, reținut la locul exploziei din Rahova

Influencerul Makaveli a ajuns vineri dimineață la locul exploziei din cartierul Rahova. Fostul colaborator al Dianei Șoșoacă, care l-a promovat pe Călin Georgescu, a manifestat împotriva autorităților, a discutat cu presa, iar după ce a încercat să treacă de perimetrul de siguranță, a fost rețiunt de autoritățile aflate la fața locului.

„Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei”, a anunțat, vineri, Jandarmeria Bucureşti.

Influencerul: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună”

Makaveli a declarat că autoritățile mint și le-a acuzat că au împiedicat jurnaliștii să ajungă în zona unde s-a produs explozia.

Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski

„Ne-am săturat. Și vrem vinovați, nu demisii! Că dacă mor oameni, mor oameni și tu ne scrii pe foaie că îți dai demisia, nu ne ajută. La pușcărie! Că eu dacă încalc legea, și băiatul ăla suntem la pușcărie, să se ducă și ei. Asta vrem! Putea fi oricine! Putea să explodeze la mine în bloc, la tine, la tine, la tine, la toată lumea, și la voi! Nu realizați!”, a spus acesta.

El a adăugat: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună sau bănuiesc că e o minciună, din moment ce nimeni n-a fost… Presa a fost ținută în grajd, acolo. N-a fost lăsată în poziția în care se putea. De ce? Să nu vadă imagini cu mâini și cu picioare, să nu știți. Dar le avem noi. Da? O să le găsiți pe internet pe toate”.

Explozie

Explozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Răzvan Norocel Barangă: „Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba”

Răzvan Norocel Barangă, un apropiat al lui Makaveli, purta o șapcă inscripționată cu mesajul „Pleava societății” și a cerut arestări, susținând că neglijența angajaților de la Distrigaz și Electrica a avut consecințe fatale.

„Vrem să vedem arestări azi! Puteau să fie copiii voștri în școală aici. Astăzi vrem să vedem că este cineva arestat. Au fost Distrigaz și Electrica, care nu și-au făcut treaba. Au lăsat oamenii în bloc aici i-au neglijat. Indiferența lor a omorât o grămadă de oameni”, a spus acesta.

Explozia din Rahova

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost atât de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că autoritățile vor acorda un sprijin financiar de 2,9 milioane de lei locatarilor din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, distrus în urma exploziei.

„Suma va fi utilizată pentru cazare temporară la hoteluri, ulterior pentru plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență. Aceasta include asigurarea hranei, a materialelor sanitare și igienice, consiliere psihologică, precum și alte nevoi imediate generate de situația de urgență creată”, a mai anunțat edilul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
22:20 - America Latină îngenunchează Spania colonială
22:13 - Fenomen cosmic neașteptat: comportamentul bizar al unei găuri negre uimește cercetătorii
22:04 - Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat
21:56 - Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
21:47 - Medicul Flavia Groșan, internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale