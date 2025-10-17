Bujduveanu: Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, relocați

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că locuitorii blocului afectat de explozia de vineri de pe Calea Rahovei vor fi relocați. O parte dintre ei vor primi locuințe de necesitate puse la dispoziție de Primăria Capitalei, iar pentru ceilalți administrația va asigura plata chiriei pe piața liberă.

„PMB beneficiază de două componente – locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau incidente de acest gen. Dacă aceste apartamente nu vor fi suficiente, avem posibilitatea să plătim chiria pe piața liberă pentru a putea fi relocați oamenii.

Acesta e planul primăriei, dar acum ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane”, a explicat edilul.

Explozia, care a avut loc puțin după ora 9 dimineața, a afectat un bloc de opt etaje situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu.

Cele mai mari distrugeri s-au produs la etajele superioare, în special la colțul clădirii, iar două persoane și-au pierdut viața, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (IGSU). Alte 12 persoane au fost rănite, opt dintre acestea fiind transportate la spitale cu traumatisme și arsuri.

Primarul interimar a subliniat că echipele de intervenție sunt mobilizate la fața locului și că situația este monitorizată în permanență.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele din subordinea Bucureștiului; momentan nu preluăm decât cazurile ușoare, pentru că cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate”, a declarat Bujduveanu.

Edilul a mai adăugat că prioritatea autorităților rămâne stabilizarea zonei și protecția oamenilor: „Suntem concentrați pe stabilizarea zonei. În funcție de cum evoluează, vom fi cu toții în teren, împreună cu șeful poliției locale și toată poliția locală.”

Potrivit primelor informații, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, însă detalii suplimentare urmează să fie comunicate pe parcursul zilei.

Martorii au descris scene dramatice la fața locului. „Patul s-a dat în față, s-a simțit ca un cutremur” și „Am văzut un praf mare care a ieșit din bloc” sunt doar câteva dintre declarațiile persoanelor care locuiesc în zonă.

Pe lângă planul de relocare, Primăria Capitalei se ocupă de evaluarea pagubelor și de acordarea de sprijin imediat pentru familiile afectate, inclusiv prin asigurarea de cazare temporară și ajutoare materiale. Autoritățile fac apel la calm și la respectarea indicațiilor echipelor de intervenție pentru siguranța tuturor locatarilor.