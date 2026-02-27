Marele transfer pe piața TV din România se pregătește de debut. Când apare pe ecrane

Jurnalista Teodora Tompea va începe un nou capitol din carieră, după ce a decis să plece de la Digi 24 și să semneze cu Antena 1. Ea va debuta ca prezentatoare a Observatorului ce e difuzat de la ora 16.00. Schimbarea înseamnă și trecerea de la o televiziune de nișă, de știri, la una generalistă.

Teodora Tompea a lucrat anterior la Radio Nord Est din Iași, a fost reporter la Europa FM și a activat și în presa locală din Arad. Cariera la Digi 24 s-a întins pe o perioadă de 13 ani, după debutul din anul 2012. A prezentat știri pe mai multe intervale orare și s-a ocupat de proiectele „Planeta ești tu” și „Scenă deschisă”.

Jurnalista a explicat ce înseamnă noul proiect și care vor fi cele mai atractive subiecte de la Observatorul pe care îl va prezenta.

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16.00, la Observator.

Sunt bucuroasă să pot contribui, la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1”, a a spus Teodora Tompea înaintea debutului la noul loc de muncă.

Tot în acest Denise Rifai, cunoscută pentru emisiunea 40 de întrebări de la televiziunea Kanal D, a trecut și ea la postul din trustul Intact. Reprezentanții Antenei 1 nu au oferit detalii concrete despre rolul acesteia, menționând doar că „va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conţinut fresh telespectatorilor”.